Павела Митова, ИТН: Оптимист съм за продължаването на този мандат

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 01:50 мин.
У нас
Действаме по план, не виждам някаква пробойна, така че да не изпълним ангажиментите, които сме поели един към друг, каза тя

живо заседание народното събрание
"В момента управляващите от трите формации сме изградили доста добро сътрудничество", коментира в "Говори сега" Павела Митова от "Има такъв народ".

По думите ѝ се спазва програмата, която е утвърдена.

"Когато формирахме тази коалиция бяхме изправени пред доста проблеми и наболели проблеми на българското общество заради политическата криза, която се създаде през последните години. Действаме по план, не виждам някаква пробойна, така че да не изпълним ангажиментите, които сме поели един към друг. Виждам напредък по всички точки, които са заложени в коалиционното ни споразумение, що се касае до "Има такъв народ". Затова аз съм оптимист за продължаването на този мандат" заяви Павела Митова.

Относно потопа и наводненията по Южното Черноморие тя коментира:

"Министерски съвет вече е разпоредил проверки дали се касае само за тежко природно бедствие или за човешка грешка. Защото според мен и според МС трябва да бъдат установени всички факти и обстоятелства - дали деретата са били изчистени от местната власт, как са давани разрешителни. В момента целият Министерски съвет работи по установяване на тези факти и обстоятелства и ако се касае за човешка грешка се надявам, че компетентните органи ще си свършат работата и отговорните такива ще понесат своите последствия".

#Павела Митова #"Говори сега" #ИТН #"Има такъв народ"

