Павела Митова, ИТН: Оптимист съм за продължаването на този мандат

"В момента управляващите от трите формации сме изградили доста добро сътрудничество", коментира в "Говори сега" Павела Митова от "Има такъв народ".

По думите ѝ се спазва програмата, която е утвърдена.

"Когато формирахме тази коалиция бяхме изправени пред доста проблеми и наболели проблеми на българското общество заради политическата криза, която се създаде през последните години. Действаме по план, не виждам някаква пробойна, така че да не изпълним ангажиментите, които сме поели един към друг. Виждам напредък по всички точки, които са заложени в коалиционното ни споразумение, що се касае до "Има такъв народ". Затова аз съм оптимист за продължаването на този мандат" заяви Павела Митова.

Относно потопа и наводненията по Южното Черноморие тя коментира: