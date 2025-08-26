Павлин Иванов продължава кариерата си в Тайван

БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
През миналия сезон българинът беше част от испанския втородивизионен Менорка.

Павлин Иванов
Снимка: startphoto.bg
Слушай новината

Баскетболният национал Павлин Иванов подписа договор с отбор от Тайван. Той ще играе за състава на Ню Тайпе СТБС ДЕА, съобщиха официално от клуба в социалните мрежи.

През миналия сезон българинът беше част от испанския втородивизионен Менорка.

"32-годишният българин е избиран многократно в националните селекции. Представял е българския държавен тим на Евробаскет 2022, където записва средно 10.2 точки на мача и в момента е капитан на отбора. В допълнение на стрелковите му качества, той е способен и да създава възможности за съотборниците си", написаха от клуба от Тайван.

"За мен е чест да бъда в Тайван и да се присъединя към това специално семейство. Това означава много за мен и моето семейство. Ще бъда отдаден на 100 процента и ще работя здраво за всяка победа през следващия сезон. Надявам се да помогна за страхотни мачове и спомени за феновете. Нямам търпение да усетя ентусиазма на новия собственик и да видя всички вас", коментира Иванов.

Националът ще носи екипа с номер 28 в Ню Тайпе СТБС ДЕА.

