Педро Мартинес е треньор №1 в Евролигата за сезон 2025/2026

Старши треньорът на Валенсия Педро Мартинес беше отличен с наградата „Александър Гомелски“ за най-добър треньор в баскетболната Евролига през сезон 2025/2026. Испанският специалист заслужи признанието, след като изведе своя тим до второ място в редовния сезон с актив от 25 победи и 13 загуби.

На второ място в анкетата остана Томас Масюлис от Жалгирис, а след него се наредиха Йоргос Барцокас (Олимпиакос) и носителят на отличието за миналия сезон Шарунас Ясикевичус (Фенербахче). Общо 13 треньори участваха в гласуването, което подчертава високото ниво на конкуренция и взаимното уважение между специалистите в турнира.

Това е първо подобно отличие за треньор на Валенсия. Мартинес стана четвъртият испанец, носител на наградата, след Чус Матео, Пабло Ласо и Шави Паскуал.

Призът носи името на легендарния Александър Гомелски, извел АСК Рига до първата титла в историята на турнира през 1958 година и постигнал още значими успехи с ЦСКА Москва.

Педро Мартинес е 14-ият различен носител на наградата, като рекордьори с по три отличия остават Желко Обрадович и Йоргос Барцокас. Сред имената, печелили приза през годините, личат още Еторе Месина, Димитрис Итудис, Душан Ивкович, Дейвид Блат и Ергин Атаман.