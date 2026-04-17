Реал Мадрид с убедителна победа и крачка към топ 3 в Евролигата

Чете се за: 02:07 мин.
Испанският гранд разби Цървена звезда, Фенербахче също спечели в оспорвана битка за челните позиции

Реал Мадрид с убедителна победа и крачка към топ 3 в Евролигата
Реал Мадрид записа категоричен домакински успех със 103:82 срещу сръбския Цървена звезда в двубой от последния 38-и кръг на редовния сезон в баскетболната Евролига.

С победата "кралският клуб“ на практика си осигури третото място в крайното класиране с баланс от 24 успеха и 14 поражения, възползвайки се от по-добрата си точкова разлика спрямо конкурентите. Въпреки загубата, Цървена звезда остава сигурен участник в плей-ин турнира, където вероятно ще се изправи срещу Барселона.

Двубоят в Мадрид премина под контрола на домакините, които бяха по-добрият отбор във всички четири части. Играчите на Реал демонстрираха впечатляваща ефективност в нападение, реализирайки 73% от стрелбите си за две точки срещу едва 37% за съперника. Срещата бе изгледана от трибуните от звездите Новак Джокович и Лука Дончич.

Марио Хезоня бе най-резултатен за победителите с 19 точки, Факундо Кампацо добави 16 точки и 8 асистенции, а Тео Маледон се отчете с 12 точки, 5 борби и 4 асистенции. За гостите Джордан Нвора записа 15 точки и 5 борби, а Чима Монеке добави 14 точки.

В друг важен двубой шампионът Фенербахче спечели като гост срещу Лион Вильорбан с 81:76. Турският тим реши мача със силна трета четвърт, спечелена с 22:8, но в края трябваше да удържа натиска на съперника.

Тейлън Хортън-Тъкър поведе Фенербахче с 21 точки, Тарик Биберович добави 17, а Брандън Бостън Джуниър се включи с 10 точки. За френския тим Шакийл Харисън бе най-резултатен с 25 точки.

В останалите срещи от кръга Партизан победи Баскония с 91:79, а Виртус Болоня се наложи като гост на Макаби Тел Авив с 89:85.

