Пътищата на Юрица Големац и БК Дубай се разделят

Дубай стана десетият клуб от Евролигата, който се разделя с треньора си. Дни преди решаващия последен кръг от редовния сезон новакът в турнира се раздели с Юрица Големац по взаимно съгласие.

Специалистът пое отбора през лятото на 2024 г. и изигра огромна роля за прогреса му в последните години. Още при дебюта си Дубай стигна до полуфиналите на АБА. В първия си сезон в Евролигата тимът до момента е с баланс 19-18, на 11-та позиция, само на една победа от 10-тото място, което дава право на участие в плей-ин мачовете.

В АБА Дубай е с актив 19-3 и дели върха в таблицата с Партизан.

Временен старши-треньор ще е помощникът на Големац – Ян Шентурич. Слуховете обаче пращат на поста треньора на националния отбор на Словения Александър Секулич.