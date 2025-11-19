БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
СГС прекрати производството срещу Благомир Коцев
Чете се за: 00:42 мин.
Официално: 31 декември и 2 януари са неработни дни
Чете се за: 00:22 мин.
Румен Радев: Решението на КС е победа на правото над...
Чете се за: 02:00 мин.
Пожар изпепели автобуси, коли и бусове в Костинброд
Чете се за: 03:07 мин.
Петима надзиратели от ареста във Варна са задържани тази нощ
Чете се за: 01:15 мин.

Пентагонът одобри продажба на оборудване за поддръжка на системите "Пейтриът" на Украйна

от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 01:07 мин.
По света
Както и свързано оборудване на стойност 105 милиарда долара

пентагонът одобри продажба оборудване поддръжка системите пейтриът украйна
Снимка: БТА
Държавният департамент на САЩ одобри потенциалната продажба на Украйна на оборудване за поддръжка на системите за противовъздушна отбрана "Пейтриът" и свързано оборудване на стойност 105 милиарда долара, съобщи днес Пентагонът, цитиран от Ройтерс.

Основните изпълнители по договора за продажба ще бъдат "Ар Ти Екс Корп" и "Локхийд Мартин".

Междувременно двама високопоставени представители на американската армия пристигнаха на необявено посещение в Киев и ще се срещнат с украински военни командири, законодатели и с президента Володимир Зеленски, съобщи изданието "Политико".

Американските представители – министърът на сухопътните сили Дан Дрискол и началникът на Генералния щаб на армията Ранди Джордж – ще се фокусират върху ангажирането на украинските власти с мирния процес с Русия, който е в застой, добавя "Политико".

Дрискол планира да се срещне и с руски представители на по-късна дата, отбеляза в отделна статия в. "Уолстрийт джърнъл".

