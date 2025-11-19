Пентагонът одобри продажба на оборудване за поддръжка на системите "Пейтриът" на Украйна

Държавният департамент на САЩ одобри потенциалната продажба на Украйна на оборудване за поддръжка на системите за противовъздушна отбрана "Пейтриът" и свързано оборудване на стойност 105 милиарда долара, съобщи днес Пентагонът, цитиран от Ройтерс.

Основните изпълнители по договора за продажба ще бъдат "Ар Ти Екс Корп" и "Локхийд Мартин".

Междувременно двама високопоставени представители на американската армия пристигнаха на необявено посещение в Киев и ще се срещнат с украински военни командири, законодатели и с президента Володимир Зеленски, съобщи изданието "Политико".

Американските представители – министърът на сухопътните сили Дан Дрискол и началникът на Генералния щаб на армията Ранди Джордж – ще се фокусират върху ангажирането на украинските власти с мирния процес с Русия, който е в застой, добавя "Политико".

Дрискол планира да се срещне и с руски представители на по-късна дата, отбеляза в отделна статия в. "Уолстрийт джърнъл".