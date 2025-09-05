БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИСТОРИЧЕСКО! Двама българи ще спорят за титлата на US Open
Чете се за: 01:32 мин.
Атанас Зафиров: Нямам никакво намерение да подавам оставка
Чете се за: 03:15 мин.
Пребитият шеф на полицията в Русе остава в болница, ще...
Чете се за: 02:20 мин.
След побоя: Какво е състоянието на директора на полицията...
Чете се за: 01:02 мин.
Второто плащане по ПВУ се очаква най-късно до средата на...
Чете се за: 01:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Пет пожара бушуват на територията на Югозападното държавно предприятие

от БНТ , Репортер: Аксения Ангелова
Чете се за: 01:57 мин.
У нас
Най-сериозният е този в Национален парк "Рила"

пожари - югозапад
Пет пожара бушуват в обхвата на Югозападното държавно предприятие към този момент

Най-сериозният пожар продължава да гори в Национален парк "Рила". Над 80 души днес се бориха на терен с огнената стихия. В гасенето се включи и булдозер. Правят се просеки, като работата на горски и пожарникари ще продължи и през нощта. Поради технически причини днес хеликоптер така и не се включи в гасенето, като надеждата на екипите е това да се случи утре.

В следобедните часове избухна пожар и в землището на село Плоски. Огънят обхвана борова гора. В гасенето се включиха пожарникари и горски служители от ДГС - Сандански. Пожарът вече е овладян, като продължава да се облива по периферията му. Опожарената площ е около 40 декара.

Друг пожар възникна на територията на ДГС - Брезник и навлезе в ДГС - Сливница. Екипи от четири горските стопанства с два противопожарни автомобила бяха изпратени на терен. След загасяването на огъня, на място остава екип да дежури.

Пожар възникна и между селата Драговищица, Соволяно и Мазарачево. В гасенето се включиха горски служители, пожарникари и доброволци от близките села. 500 декара е засегната площ. Пожарът вече е локализиран, като продължава работата по неговото потушаване.

Пожар възникна и в землището на село Кукурахцево, местността "Ливадска река" в община Петрич.

Опасност за близките населени места няма в нито един от районите с активни огнища.

Снимки: Югозападно държавно предприятие

