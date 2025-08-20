Петър Георгиев: Волейболните национали на България са на много високо ниво

Играчите от националния отбор по волейбол са на много високо ниво и затова показват такива резултати, твърди председателят на Съвета на директорите на комплекс "СамЕлион" инж. Петър Георгиев преди тренировките на тима в Самоков.

"Трикольорите" се подготвят преди предстоящото световно първенство във Филипините, което ще се проведе от 12 до 25 септември.

От 19 до 25 септември в комплекса ще се състои квалификационен турнир на Шампионската лига за баскетбол. В надпреварата ще има 24 отбора, а Рилски спортист, на който Георгиев е президент, е един от участниците.

През месец ноември ще се проведе и световен шампионат по естетическа гимнастика, където се очаква да има над 5000 души.

Петър Георгиев обясни, че най-добрият атестат за залата е присъствието на всички тези отбори.