Петър Георгиев: Волейболните национали на България са на много високо ниво

Председателят на Съвета на директорите на комплекс "СамЕлион" е радостен, че съоражението е дом на българските национали.

Петър Георгиев
Снимка: Startphoto.bg
Играчите от националния отбор по волейбол са на много високо ниво и затова показват такива резултати, твърди председателят на Съвета на директорите на комплекс "СамЕлион" инж. Петър Георгиев преди тренировките на тима в Самоков.

"Трикольорите" се подготвят преди предстоящото световно първенство във Филипините, което ще се проведе от 12 до 25 септември.

От 19 до 25 септември в комплекса ще се състои квалификационен турнир на Шампионската лига за баскетбол. В надпреварата ще има 24 отбора, а Рилски спортист, на който Георгиев е президент, е един от участниците.

През месец ноември ще се проведе и световен шампионат по естетическа гимнастика, където се очаква да има над 5000 души.

Петър Георгиев обясни, че най-добрият атестат за залата е присъствието на всички тези отбори.

Джанлоренцо Бленджини: Целта за световното първенство е да преодолеем първоначалната група
Селекционерът на България е убеден, че възпитаниците му се...
Чете се за: 03:17 мин.
