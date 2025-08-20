Джанлоренцо Бленджини: Целта за световното първенство е да преодолеем първоначалната група

Селекционерът на мъжкия национален отбор на България по волейбол Джанлоренцо Бленджини говори преди откритата тренировка на тима в Самоков, който е част от подготвителния лагер за участието на световното първенство във Филипините, което ще се проведе между 12 и 28 септември.

"Трикольорите" започнаха тренировки в спортна зала "Арена СамЕлион" в Самоков за предстоящото световно първенство. По думите му в състава са били готови за липсата на Мартин Божилов, защото са имали предварителни разговори. Божилов обяви в края на месец юли, че се оттегля от националния тим по волейбол за мъже.

"Трябва да отчетем, че той беше изключително полезен в тази Лигата на нациите, не само като спортно-техническо представяне, но и като влияние, което имаше. Решението му е да се оттегли и ние го уважаваме. Пожелавам му всичко най-добро. На този пост имаме Дамян Колев, Димитър Добрев, както Руси Желев", коментира треньорът пред медиите.

Според Бленджини момчетата са уморени, но полагат усилия на 100%.

"Доста изморени сме, първите седмици бяха доста тежки. Беше предимно физическа подготовка. Тепърва ще разтоварваме тежестта. Дано да вдигнем качеството на тренировките за сметка на физиката. Надявам се да изглеждаме по-добре в следващите седмици", добави специалистът.

По отношение на тренировките в Япония, италианецът посочи, че това е много важна част от цялостната подготовка и за него е важно да играят контролни срещи със силни съперници, защото това е начинът състезателите в българския тим да се подобряват.

Треньорът добави, че доброто представяне, което са имали в Лигата на нациите, би трябвало да им даде самочувствието, че вървят в правилна посока и подобряват играта.

"Трябва да са напълно наясно, че ги очаква още много работа. За мен е важно, че играчите са подобрили значително представянето си спрямо миналата година, което би трябвало да им даде ясната мисъл, че вървят в правилната посока", допълни италианецът.

На въпрос дали са му поставили някаква цел от федерацията, треньорът отговори, че основната задача е да се доближават все повече до отборите, които са пред тях и да могат да ги побеждават.