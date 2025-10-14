Петър Волгин: Вотовете на недоверие срещу ЕК не минаха заради здравото мнозинство

Петър Волгин, евродепутат от "Европа на суверенните нации", коментира приличат ли си вотовете на недоверие срещу Европейската комисия и тези срещу българското правителство.

"Приличат си дотолкова, доколкото се оспорва това, което наричаме статукво и това, което е властта в момента. За разлика от България, в Европейския парламент имаше нещо уникално - за първи път едновременно се проведоха два вота на недоверие. И то подготвени от две групи, които са много различни. Едната група беше на левицата в Европейския парламент. Другата група на "Патриоти за Европа", където са партиите на Марин Льо Пен, Италианската лига, партията на Виктор Орбан, които по повечето въпроси гласуват абсолютно различно, имат различни идеи, различни виждания. Но този път ги видяхме, че двете групи излизат с едно и също искане. Те искат тази Европейска комисия да си ходи", каза Петър Волгин.

Според него вотовете не са успели, защото в Европейската комисия има едно много здраво мнозинство.

"Мнозинството е чилично. То е формирано от Европейската народна партия, социалисти, демократи, либерали, зелени, всякакви такива, които уж казват, че имат някакви критики към ръководството на Европейския съюз, към Европейската комисия, но когато дойде този решителен момент, в който трябва да изразиш отношения, те твърдо стоят зад политиката на ръководството на Европейския съюз", коментира евродепутатът.

Волгин коментира, че настоящото ръководство на ЕС е удобно на Доналд Тръмп. Според него ЕС няма роля в много процеси.