БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Петър Волгин: Вотовете на недоверие срещу ЕК не минаха заради здравото мнозинство

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 03:50 мин.
У нас
Запази
Субтитрите са автоматично генерирани и може да съдържат неточности.
Scroll left Scroll right
Слушай новината

Петър Волгин, евродепутат от "Европа на суверенните нации", коментира приличат ли си вотовете на недоверие срещу Европейската комисия и тези срещу българското правителство.

"Приличат си дотолкова, доколкото се оспорва това, което наричаме статукво и това, което е властта в момента. За разлика от България, в Европейския парламент имаше нещо уникално - за първи път едновременно се проведоха два вота на недоверие. И то подготвени от две групи, които са много различни. Едната група беше на левицата в Европейския парламент. Другата група на "Патриоти за Европа", където са партиите на Марин Льо Пен, Италианската лига, партията на Виктор Орбан, които по повечето въпроси гласуват абсолютно различно, имат различни идеи, различни виждания. Но този път ги видяхме, че двете групи излизат с едно и също искане. Те искат тази Европейска комисия да си ходи", каза Петър Волгин.

Според него вотовете не са успели, защото в Европейската комисия има едно много здраво мнозинство.

"Мнозинството е чилично. То е формирано от Европейската народна партия, социалисти, демократи, либерали, зелени, всякакви такива, които уж казват, че имат някакви критики към ръководството на Европейския съюз, към Европейската комисия, но когато дойде този решителен момент, в който трябва да изразиш отношения, те твърдо стоят зад политиката на ръководството на Европейския съюз", коментира евродепутатът.

Волгин коментира, че настоящото ръководство на ЕС е удобно на Доналд Тръмп. Според него ЕС няма роля в много процеси.

"В момента Европейският съюз е абсолютно на заден план във всичко. Видяхте това, което стана в Газа, това споразумение, което беше постигнато, но там Европа нямаше никаква роля. Европа няма никаква роля и в опитите за постигане на мир в Украина. Европа няма роля в нищо. И като казвам Европа, имам предвид Европейския съюз и това е много тъжно, защото континентът, от който са дошли най-великите идеи, където са били най-великите хора в науката, в политиката, в философията, сега в момента се влачи така в петия, шестия отбор и от тях не можем да очакваме нищо смислено. Всичко идва от това, че управляващият елит на ЕС е съставен от хора, които в огромната си част нямат качествата за това. Това са хора, които са едни добри изпълнители, едни хора, които могат да изпълняват поръчения, но за жалост нямат никаква визия, нямат никаква стратегия за бъдещето и те са подбрани, имам чувството, на принципа на антиселекцията. Тоест, колкото повече не става един човек, толкова повече той бива бутан нагоре и му биват давани високи постове. Докато се действа на този принцип, няма как да очаквате от Европейския съюз да играе голяма роля".

#Петър Волгин #Европейска комисия #ЕС

Последвайте ни

ТОП 24

МОН: Шестокласниците разбират от диаграми, но се затрудняват с проценти
1
МОН: Шестокласниците разбират от диаграми, но се затрудняват с...
Прегазеният железничар в Мездра се разбрал с машинистите да скочи в движение от влака
2
Прегазеният железничар в Мездра се разбрал с машинистите да скочи в...
10 дни след потопа в Елените: Корекцията е незаконна, реката е стеснена заради основите на хотел "Негреско"
3
10 дни след потопа в Елените: Корекцията е незаконна, реката е...
Дрогирани машинисти са прегазили мъж на гарата в Мездра
4
Дрогирани машинисти са прегазили мъж на гарата в Мездра
"Водата нахлуваше през прозорците": Момче, едва не загубило крака си при потопа в Елените, благодари на медиците
5
"Водата нахлуваше през прозорците": Момче, едва не...
Военен камион и лек автомобил са катастрофирали на "Ботевградско шосе" в София
6
Военен камион и лек автомобил са катастрофирали на...

Най-четени

Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър Димитров
1
Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър...
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев поиска разследването да започне отначало
2
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев...
Кога ще пуснат парното в София?
3
Кога ще пуснат парното в София?
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния футбол, прекалено много чужденци играят
4
Александър Александров: Националният отбор е отражение на клубния...
Карлос Насар в поредицата "Спортните таланти на България"
5
Карлос Насар в поредицата "Спортните таланти на България"
Карлос Насар е световен шампион за трети път в кариерата си
6
Карлос Насар е световен шампион за трети път в кариерата си

Още от: Политика

Георгиев и Вадефул обсъдиха примирието Израел–Хамас и сигурността в региона
Георгиев и Вадефул обсъдиха примирието Израел–Хамас и сигурността в региона
Общините искат 3-годишен период за поетапно въвеждане на принципа „замърсителят плаща” Общините искат 3-годишен период за поетапно въвеждане на принципа „замърсителят плаща”
Чете се за: 03:07 мин.
Регионалният министър Иван Иванов: Казусът с Елените не се задълбочава Регионалният министър Иван Иванов: Казусът с Елените не се задълбочава
Чете се за: 02:22 мин.
Президентът Радев за вота в Пазарджик: Тези избори са олицетворение на превзетата държава Президентът Радев за вота в Пазарджик: Тези избори са олицетворение на превзетата държава
Чете се за: 04:07 мин.
ИТН оттегли спорния законопроект за личните данни ИТН оттегли спорния законопроект за личните данни
Чете се за: 01:45 мин.
Димитър Радев пред БНТ: Необходимо е разумно управление на разходната част, доходите могат да растат Димитър Радев пред БНТ: Необходимо е разумно управление на разходната част, доходите могат да растат
Чете се за: 09:32 мин.

Водещи новини

Реакциите на световните лидери след примирието между Израел и Хамас
Реакциите на световните лидери след примирието между Израел и Хамас
Чете се за: 01:27 мин.
По света
Раздават 60 хиляди литра вода от Държавния резерв на жителите на Свети Влас Раздават 60 хиляди литра вода от Държавния резерв на жителите на Свети Влас
Чете се за: 00:47 мин.
У нас
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
Чете се за: 03:30 мин.
У нас
Празнуваме Петковден Празнуваме Петковден
Чете се за: 01:40 мин.
У нас
Ограничават движението по АМ "Тракия" в участък край Ямбол
Чете се за: 00:40 мин.
У нас
Руска атака в Харков удари болница и спря тока на три квартала
Чете се за: 00:42 мин.
По света
Хиляди полети в Белгия ще бъдат отменени днес заради национална стачка
Чете се за: 00:37 мин.
По света
Хладно за сезона време и във вторник
Чете се за: 02:17 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ