Пети мач ще определи победителя от дуела за Купа „Дейвис“ между България и Финландия

Пети мач ще определи победителя от дуела от Световна група I за Купа „Дейвис“ между България и Финландия. Двата отбора си размениха по един успех на единично в събота, а в неделя България поведе с 2-1 победи след успех на двойки.



В първия сингъл за деня обаче Янаки Милев, който изненадващо бе предпочетен от капитана Валентин Димов пред юношеския шампион от Уимбълдън и US Open Иван Иванов, отстъпи с 2:6, 2:6 пред Ееро Васа. Срещата на ТК „Локомотив“ в Пловдив продължи малко повече от час, а след нейния край гостите изравниха общия резултат на 2-2 победи.

Така, сблъсъкът ще бъде определен от финален пети двубой, за който предварително са заявени Александър Василев и Емил Руусувуори. Именно те в събота записаха победи на единично, съответно над Ото Виртанен и Иван Иванов.

При победа в този мач България ще играе квалификация за влизане в Световна група през февруари следващата година. При загуба, пак през февруари 2026-а, предстои бараж за оставане в Световна група I.