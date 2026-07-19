Пике посочи най-голямото оръжие на Лионел Меси

Бившият защитник на Барселона и световен шампион с Испания от 2010 година Жерар Пике обясни какво, според него, продължава да прави Лионел Меси толкова специален, въпреки че аржентинската звезда вече е на 39 години.

На световното първенство през 2026 година Меси отново впечатли с представянето си, като реализира осем гола и записа четири асистенции в седем срещи.

„Меси притежава много качества, но едно от най-важните е неговата интелигентност. Той отлично осъзнава, че вече не е на 25 години, но знае перфектно как да се позиционира в най-опасните зони. Благодарение на уникалния си талант винаги избира точния момент да атакува наказателното поле, комбинира се с бързи къси подавания или се изтегля по крилото, откъдето прави великолепни центрирания. А що се отнася до завършващия удар – няма по-добър от него“, заяви Пике пред AS.

Испанецът е убеден, че дори и срещу сгъстена защита Меси винаги намира начин да създаде опасност.

„Достатъчно е съперникът да загуби концентрация за секунда и той веднага ще отвори пространство – било за себе си, било за свой съотборник. А Аржентина не е само Меси“, допълни Пике.

Аржентина и Испания ще спорят за световната титла тази вечер. Финалът на Мондиал 2026 е на стадион „МетЛайф“ в Ийст Ръдърфорд, Ню Джърси, като първият съдийски сигнал ще прозвучи в 22:00 часа българско време.