Пилот от Супербайк ще замени Марк Маркес в последните два старта в Moto GP

от БНТ
Чете се за: 01:25 мин.
Спорт
Да дебютирам в Moto GP е сбъдната мечта за всяко едно дете, което е искало да стане пилот, заяви италианецът.

триумф марк маркес гран арагон
Снимка: БТА
Пилотът от сериите Супербайк Николо Булега ще замени контузения шампион в Moto GP Марк Маркес за заключителните два кръга от сезона в Португалия и Валенсия, обявиха от тима на Дукати в петък.

Маркес трябваше да сложи предсрочен край на сезона, след като счупи ключица по време на Гран при на Индонезия този месец. Това стана само седмица, след като испанецът и на теория си гарантира седмата световна титла в MotoGP.

Тестовият пилот Микеле Пиро кара на мястото на Маркес в състезанията в Австралия и Малайзия, но от Дукати решиха да дадат шанс и на Булега, който тества техния мотор в Херес. За него това ще бъде и дебют в кралския клас.

"Много съм щастлив, че мога да завърша сезона с изненада като тази. Да дебютирам в Moto GP е сбъдната мечта за всяко едно дете, което е искало да стане пилот", заяви италианецът, който стана вицешампион в Супербайк.

Заключителните два старта за сезона в Moto GP ще се проведат на 9 ноември на пистата в Портимао и на 16 ноември на пистата във Валенсия.

#Николо Булега #Moto GP 2025 #Марк Маркес

