Няма да има режим на водата във Велико Търново
Чете се за: 02:37 мин.
Уволнени са служители от „Автомобилна...
Чете се за: 02:05 мин.
Поискан е подкуп на шофьори на камиони, превозващи...
Чете се за: 01:20 мин.
Владимир Николов: Това, което се случва с мъжкия отбор,...
Чете се за: 01:20 мин.
Сняг до края на седмицата - вижте къде
Чете се за: 02:45 мин.
Вот "за" Европа: Проевропейската партия на...
Чете се за: 01:32 мин.

Пини Гершон проведе първия си треньорски семинар в София

от БНТ
Чете се за: 01:35 мин.
Спорт
Трикратният шампион в Евролигата изнесе лекция за работа с подрастващи, като обърна внимание на част от фундаментите в играта.

Пини Гершон
Снимка: Евгений Милов
Слушай новината

Новият директор „Развитие“ към Българската федерация по баскетбол Пини Гершон проведе треньорски семинар днес в залата на ЦСКА. Столичното съоръжение събра редица треньори от града, региона и Област София. От знанията на легендарния израелец попиха доста млади наставници, които водят отбори при подрастващите. Това бе и първи семинар в София след завръщането на емблематичния треньор в българския баскетбол.

Трикратният шампион в Евролигата изнесе лекция за работа с подрастващи, като обърна внимание на част от фундаментите в играта. Бившият мениджър на националния отбор на Израел, с който спечели две европейски титли при младежите до 20-годишна възраст, засегна и темата за наличието на кондиционни треньори, отбелязвайки тяхното значение именно за работа с млади играчи.

Семинарът, който е съвместно с БФБ, бе посетен и от селекционера на женския национален отбор в лицето на Таня Гатева. На събитието присъстваха още Васил Евтимов, който преди по-малко от 24 часа изведе Черно море Тича до първа Суперкупа на България, както и изпълнителният директор на федерацията Филип Виденов.

Семинарът завърши със снимка на всички, взели участие в него.

