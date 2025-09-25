БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Сърцата България полетя към Топ 4 на световното...
Чете се за: 04:22 мин.
Инцидент с пътник спря електрозахранването на...
Чете се за: 00:35 мин.
Бившият френски президент Никола Саркози беше осъден на 5...
Чете се за: 03:47 мин.
Пенсионерите ще могат да вземат пенсията си от всяка...
Чете се за: 02:45 мин.
ЕК откри две нови наказателни процедури срещу България
Чете се за: 02:25 мин.
Президентът Радев: Да изградим стена срещу покварата във...
Чете се за: 02:10 мин.
Признаха Саркози за виновен в престъпен заговор с Кадафи
Чете се за: 00:35 мин.
"Тренд": При избори днес - ГЕРБ начело,...
Чете се за: 01:57 мин.

Пини Гершон ще открие 17-ото издание на "БУБА Къп Емануил Божков"

Чете се за: 00:50 мин.
Спорт
Церемонията по откриването предстои в петък, 26 септември, в зала „Триадица“ и е с начален час 17:45.

Пини Гершон
Снимка: startphoto.bg
Новият директор „Развитие“ към Българската федерация по баскетбол Пини Гершон ще открие официално утре 17-тото издание на традиционния международен турнир по баскетбол за момчета до 12-годишна възраст „БУБА Къп Емануил Божков“. Известният израелски треньор ще бъде специален гост на надпреварата.

Церемонията по откриването предстои в петък, 26 септември, в зала „Триадица“ и е с начален час 17:45.

Преди това на терена един срещу друг в 16:00 часа ще застанат отборите на Вардар от Скопие срещу Райзинг Старс от Букурещ.

В 18:00 часа участието си ще стартира и домакинът БУБА Баскетбол, който ще играе срещу ФОКА от Крагуевац.

БУБА Баскетбол ще играе с ФОКА Крагуевац на старта на традиционния международен турнир за момчета до 12 години
БУБА Баскетбол ще играе с ФОКА Крагуевац на старта на традиционния международен турнир за момчета до 12 години
Турнирът "БУБА Къп Емануил Божков“ започва в петък с мача Вардар -...
Чете се за: 00:52 мин.
