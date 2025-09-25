Пини Гершон ще открие 17-ото издание на "БУБА Къп Емануил Божков"

Новият директор „Развитие“ към Българската федерация по баскетбол Пини Гершон ще открие официално утре 17-тото издание на традиционния международен турнир по баскетбол за момчета до 12-годишна възраст „БУБА Къп Емануил Божков“. Известният израелски треньор ще бъде специален гост на надпреварата.

Церемонията по откриването предстои в петък, 26 септември, в зала „Триадица“ и е с начален час 17:45.

Преди това на терена един срещу друг в 16:00 часа ще застанат отборите на Вардар от Скопие срещу Райзинг Старс от Букурещ.

В 18:00 часа участието си ще стартира и домакинът БУБА Баскетбол, който ще играе срещу ФОКА от Крагуевац.