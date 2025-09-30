БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
България посрещна като герои световните вицешампиони по...
Чете се за: 02:00 мин.
Световните вицешампиони са в Истанбул и очакват полета за...
Чете се за: 02:27 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Пини Гершон: Трябва да обуча треньорите как да научат подрастващите

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 04:45 мин.
Спорт
Вярвам, че можем да направим добри неща за българския баскетбол, защото потенциалът го има, каза още новият директор „Развитие“ към БФБаскетбол.

пини гершон посети лагера славия самоков
Новият директор „Развитие“ към Българската федерация по баскетбол (БФБаскетбол) Пини Гершон иска българските треньори при подрастващите да са мисловно ангажирани с играта през цялото време. Легендарният израелец вярва в генетичния потенциал на родните играчи, но отчете важността на работата на треньорите и на тези по кондиционна подготовка.

Преди ден той проведе треньорски семинар в София, където събра редица наставници от столицата, региона и областта.

„Има генетичен потенциал в българските играчи, трябва да обучим добри треньори, които да ги научат. Аз не мога да науча всеки и не мога да ходя всеки ден в друг регион. Мога да ходя веднъж на седмица в различен регион. Ще направим четири региона за играчи и треньори. Нуждая се от наставниците, което е много важно, да научат играчите. Аз трябва да обуча треньорите как да научат подрастващите. Те са фокусирани, дойдоха да слушат, дадох им моя опит и им разказах част от моите истории. Те ме разбраха за какво става дума и фактът, че съм тук и искам да ги направя моите посланици в градовете. Това е голяма държава, но във всеки регион се нуждаем от треньори, които ще бъдат добри учители за баскетбол и ще развиват играчи всеки ден. Това не стартира с баскетболните треньори, трябва да създаваме специалисти по кондиционна подготовка колкото може повече. На този семинар имаше няколко такива, което е добре за начало. Ще направим семинари за тях и за треньори“, заяви Гершон за официалния уебсайт на БФБаскетбол.

„Вярвам, че можем да направим добри неща за българския баскетбол, защото потенциалът го има. Сега наставниците трябва да пренесат това, което мисля, че трябва да направя за играчите", добави трикратният шампион в Евролигата.

Бившият национален селекционер на България не пропусна да спомене и за професионализма, който ще се изисква от родните наставници.

„Искам треньорите да мислят за баскетбол по 24 часа, това е тяхната работа. Това ще бъде най-доброто за мен. Ако те са професионалисти и искат да бъдат такива. Не всеки може да бъде европейски шампион, но всеки може да произведе един играч. Това искам от тях. Те са моите посланици в регионите, за да намерят първо играчи. Тук не говоря само за техни млади баскетболисти, а за такива и от другите отбори. В такъв случай могат да се свържат с мен, независимо от кой град е младият баскетболист и да ми разкажат повече за него“, продължи Пини Гершон.

„Следващата ми визита ще бъде в началото на октомври, ще има и камп в София за един от регионите. Вече бях в Самоков и Стара Загора. Мислех, че в началото всички ще дойдат при мен, но това е голяма страна и ще обърнем внимание на всички“, отбеляза Гершон.

Директорът „Развитие“ към БФБаскетбол наблегна и на това какво се очаква от талантите в България, за да станат по-добри, особено от тези, които играят в националните отбори при подрастващите.

„Гледах по-голяма част от мачовете на българските отбори. Както казах по-рано, талантът го има. Сега трябва да ги направим по-добри играчи, имаме високи и добри млади баскетболисти, но не са достатъчно физически силни. Играчите от националните отбори трябва да имат личен треньор, с който да работят допълнително всеки ден. Ако някои си мисли, че с час и половина тренировка, ще стане професионалист, това няма да се случи. Трябва да ги научим как да работят сами, да стрелят допълнително, да обръщат още повече внимание на кондиционните тренировки. В залите има паркет, светлина и кош, но това не е достатъчно. Нещата не свършват само с тези неща“, завърши Пини Гершон.

#Пини Гершон #Българска федерация по баскетбол

