Пиза излезе от зоната на изпадащите в Серия А. На свой терен новакът в италианския елит завърши наравно с Лацио след 0:0 в мач от деветия кръг.

Срещата на "Арена Гарибалди" премина при поделено надмощие, като до почивката Лацио бе по-добрият отбор. Гостите от Рим бяха най-близо до откриването на резултата в 36-ата минута, когато удар на Тома Башич намери гредата.

През второто полувреме Пиза взе инициативата, но пропуски за домакините направиха Стефано Морео и Идриса Туре, което лиши тима от първа победа в елита.

В класирането Лацио е на 11-о място с 12 точки, докато Пиза е на 17-а позиция с 5, колкото има и 18-ият Верона, който е първият отбор под чертата на изпадащите.