БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо Евровизия бнт деца
BG
 
8
BG
Начало Новини Свят Спорт Евровизия бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето Президентски Избори 2026 Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Голям пожар избухна във вилната зона край Изворище (СНИМКИ)
Чете се за: 00:15 мин.
Военнослужещи направиха оглед на кораба...
Чете се за: 04:52 мин.
Специално за БНТ: Преди броени минути протече операция по...
Чете се за: 00:25 мин.
МС: Посещението на Буданов в София е по негова молба,...
Чете се за: 00:35 мин.
Юристка от Южна Африка спечели Нобела за мир
Чете се за: 01:02 мин.
Бомбените заплахи идват от превзети имейли от Италия,...
Чете се за: 05:15 мин.
Депутатите си гласуваха 10-дневна ваканция през октомври
Чете се за: 01:00 мин.
Четирима души са загинали при катастрофа край Плевен
Чете се за: 01:20 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Пламен Андреев на раздяла с младежкия тим: Тръгвам си с добри чувства, спокоен съм за бъдещето на българските вратари

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 04:30 мин.
Спорт
Запази

Вратарят направи равносметка на изминатия път, разкри какво стои зад силния колектив в съблекалнята и призна, че след труден период отново е открил радостта от футбола.

Пламен Андреев,
Снимка: startphoto.bg
Слушай новината

Вратарят Пламен Андреев се раздели с младежкия национален отбор с чувство на гордост, но и със съжаление за пропуснатата възможност да завърши европейските квалификации с победа. Стражът на унгарския Дебрецен изигра последния си двубой за „лъвчетата“ при поражението с 0:2 от Шотландия в Пазарджик. Пред каналите на БФС той направи равносметка на изминатия път, разкри какво стои зад силния колектив в съблекалнята и призна, че след труден период отново е открил радостта от футбола.

"Определено си тръгвам с много добри чувства. Единственото ми разочарование е този двубой с Шотландия, защото досега оставихме много добро впечатление на терена и дадохме някаква надежда на българските фенове, че идва добро поколение. От друга страна, това е само един мач от всички десет в тези квалификации. Най-много искахме да спечелим заради треньора Тодор Янчев и неговия щаб. Те бяха невероятни с нас през тази година – година и половина. Всичко бе на много добро ниво, откакто сме с тях“, каза юношата на Левски.

Андреев открои атмосферата в съблекалнята като една от основните причини за доброто представяне на отбора. Според него именно поставянето на националния интерес над личните амбиции е помогнало за изграждането на сплотен колектив.

"В националния отбор трябва да оставиш егото си настрана. Трябва да си тук за доброто на България. Ти си един от двайсет играчи, избрани да представляват своята родина, трябва да си горд и щастлив. Това е и ключът към този колектив – всеки бе оставил егото си настрана и нямаше лоши мисли“, смята той.

Въпреки че приключва участието си в младежката формация, вратарят е оптимист за бъдещето на България на този пост. Той посочи няколко от младите таланти, които според него притежават необходимите качества да продължат развитието си с националната фланелка.

"Много съм спокоен за бъдещето под рамката на националния отбор. Идват страхотни вратари отдолу – Алекс (Божев), Андрей (Кръстев), Стефан Смъркалев… Да не ги изброявам всички, защото ще обидя някого. Идват страхотни вратари, които са готови да влязат тук, да изядат тревата и да дадат най-доброто за България", каза Андреев.

Вратарят коментира и новото начало в клубната си кариера. След преминаването си в Дебрецен бившият вратар на Левски отново се чувства щастлив на терена. Той призна, че в определен момент е загубил искрата заради липсата на минути, но престоят му в Унгария е върнал мотивацията му:

"Определено се чувствам много добре, чувствам се щастлив, защото отново играя футбол. Бях изгубил малко тръпката, а това много ми липсваше. Попаднал съм на много добро място – в клуб, който дава шанс на млади футболисти."

За финал националът се върна към един от най-емоционалните моменти в квалификационния цикъл – победата над Португалия с 2:1. След успеха Андреев отправи послание към българските фенове, което достигна до 600 000 души в Instagram. Споменът за реакцията на привържениците и срещите с най-малките почитатели на отбора продължава да го вълнува.

"Настръхвам, като се сетя. Усетих тази емоция, усетих колко му е мъчно на българския фен. Такива мачове палят малките деца. След това видяхме деца на базата в Бояна. Бяха много щастливи да ни видят, защото гледаха на нас като герои", завърши той.

#Пламен Андреев

Последвайте ни

Гледайте НА ЖИВО спорт безплатно на:

ТОП 24

Специално за БНТ: Говори екипажът на хеликоптер от авиобаза „Крумово“ за мисията по издирване и спасяване в Черно море
1
Специално за БНТ: Говори екипажът на хеликоптер от авиобаза...
До 30° в събота, в понеделник ще има бури, във вторник максималните ще са 13°
2
До 30° в събота, в понеделник ще има бури, във вторник...
Температури от 25 до 30 градуса в петък, очаква се захлаждане през следващата седмица
3
Температури от 25 до 30 градуса в петък, очаква се захлаждане през...
Петима българи влизат в щаба на Маркус Гиздол в ЦСКА
4
Петима българи влизат в щаба на Маркус Гиздол в ЦСКА
Румъния и Испания ще получат общо 134,8 милиона евро от Фонда за солидарност на ЕС
5
Румъния и Испания ще получат общо 134,8 милиона евро от Фонда за...
Продължава разследването на атаките срещу два търговски кораба край България
6
Продължава разследването на атаките срещу два търговски кораба край...

Най-четени

Румен Радев за атакуваните кораби в Черно море: Абсолютно недопустима атака в българската изключителна икономическа зона
1
Румен Радев за атакуваните кораби в Черно море: Абсолютно...
Атаката с дронове: Потопен кораб, спасени моряци, институциите на крак след инцидента в Черно море (ОБЗОР)
2
Атаката с дронове: Потопен кораб, спасени моряци, институциите на...
Два кораба са ударени от дронове в български води, единият е потънал
3
Два кораба са ударени от дронове в български води, единият е потънал
ИСТОРИЧЕСКИ ДЕН: След повече от хиляда години: Цар Самуил се завърна в България!
4
ИСТОРИЧЕСКИ ДЕН: След повече от хиляда години: Цар Самуил се...
Гърция, Албания и Северна Македония започват кампания за включване на Преспанското езеро в списъка на ЮНЕСКО
5
Гърция, Албания и Северна Македония започват кампания за включване...
Крава загина, а 36-годишна жена е в болница след катастрофа на пътя София – Бургас
6
Крава загина, а 36-годишна жена е в болница след катастрофа на пътя...

Още от: Национални отбори

Очаквайте: Константин Папазов и Лъчезар Танев в предаването "Арена спорт"
Очаквайте: Константин Папазов и Лъчезар Танев в предаването "Арена спорт"
Като никой друг Като никой друг
Чете се за: 10:07 мин.
ФИФА отбеляза края на Лионел Меси в Аржентина ФИФА отбеляза края на Лионел Меси в Аржентина
Чете се за: 00:50 мин.
Условна присъда за Гранит Джака след фалшивия сертификат, свързан с COVID 19 Условна присъда за Гранит Джака след фалшивия сертификат, свързан с COVID 19
Чете се за: 01:22 мин.
Германската футболна федерация засили натиска срещу Джани Инфантино Германската футболна федерация засили натиска срещу Джани Инфантино
Чете се за: 01:52 мин.
Красимир Балъков за Атанас Рибарски: Ако отборът играе добре и печели, защо да не го оставят? Красимир Балъков за Атанас Рибарски: Ако отборът играе добре и печели, защо да не го оставят?
Чете се за: 02:47 мин.

Водещи новини

Голям пожар избухна във вилната зона край Изворище (СНИМКИ)
Голям пожар избухна във вилната зона край Изворище (СНИМКИ)
Чете се за: 00:15 мин.
У нас
Специално за БНТ: Преди броени минути протече операция по обследване на ударения от дрон кораб "Ейбъл" Специално за БНТ: Преди броени минути протече операция по обследване на ударения от дрон кораб "Ейбъл"
Чете се за: 00:25 мин.
У нас
Катя Ивкова: Установени са над 70 незаконни онлайн платформи, предлагащи лекарства Катя Ивкова: Установени са над 70 незаконни онлайн платформи, предлагащи лекарства
Чете се за: 02:20 мин.
У нас
МС: Посещението на Буданов в София е по негова молба, разговарял е с Румен Радев МС: Посещението на Буданов в София е по негова молба, разговарял е с Румен Радев
Чете се за: 00:35 мин.
У нас
Военнослужещи направиха оглед на кораба "Ейбъл",...
Чете се за: 04:52 мин.
У нас
Юристка от Южна Африка спечели Нобела за мир
Чете се за: 01:02 мин.
По света
В Плевен обявиха Ден на траур заради тежката катастрофа, при която...
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Убита е 45-годишна жена в Пловдив
Чете се за: 00:27 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ