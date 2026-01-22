Пламена Миткова: Целя се в лични резултати, надявам се, че те ще ме доведат и до желаните от мен позиции

Избраната за Атлетка номер 1 на България за 2025 година Пламена Миткова, заяви че се цели в подобряване на личните си резултати. Миткова получи приза си на специална церемония.

"Първо искам да благодаря всички, които ме подкрепят, на журналистите, които са гласували за мен и също така на Българската федерация по лека атлетика на подкрепата, на Министерството на младежта и спорта и не на последно място на президента на Българския олимпийски комитет Весела Лечева. Просто за мен е чест да бъде тук отново. Много се радвам за признанието", каза лекоатлетката.

Преди ден Пламена Миткова записа победа в скока на дължина при жените на международния турнир по лека атлетика в зала "Локомотив“"в Пловдив с резултат от 6.21 метра.

"Започнах зимния сезон. Предстои световно първенство в зала, което е главната цел и нещо, върху което съм фокусирана в момента. След това за летния сезон предстои европейско първенство. Целя се в лични резултати и да скоча над това, което съм скачала досега. Надявам се, че тези резултати ще ме доведат и до желаните от мен позиции. За да имам по-добри резултати, трябва да се подобря във всяко отношение, както физически качества, така и всичко останало. Със сигурност обръщаме внимание и на психическата устойчивост, това е важна част от подготовката", заяви Миткова.

"Много се надявам наистина да вдъхновявам по-малките и да им давам добър пример, и ако мога също да бъда и мотивация за тях", добави тя.