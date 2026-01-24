БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Жена загина при пожар в центъра на София, има пострадали...
Чете се за: 00:57 мин.
Николай Попов: Гражданско движение ще има на 100%, дали...
Чете се за: 14:25 мин.

Пламна склад за перилни препарати и дезодоранти в Хасково

от БНТ , Репортер: Цанка Семерджиева
Чете се за: 00:57 мин.
У нас
Пламъците са тръгнали от искра при рязане на тръби

Пламна склад за перилни препарати и дезодоранти в Хасково
Пожар избухна в склад на перилни препарати и козметични продукти в една от индустриалните зони на Хасково.

Пламъците лумнаха този следобед, тръгнали са от искра при рязане на тръби, обясниха хора от околните сгради.

4 екипа на пожарната се отзоваха на сигнала и бързо се справиха със ситуацията. В сградата е имало различни препарати, хартия, както и дезодоранти, които са опасни при досег с огън.

Няма пострадали хора, няма опасност за околните сгради в гъсто населената зона. Щетите тепърва ще се изясняват.

Това е втори пожар в Източната индустриална зона на града за по-малко от месец. В началото на годината лумна пожар в склад за фотоволтаични съоръжения. Пожарникарите и тогава се справиха бързо със ситуацията.

