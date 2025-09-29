План на САЩ за мир в Близкия изток

Белият дом огласи плана си от 20 точки за мир в Близкия изток, по време на срещата на израелския премиер Бенямин Нетаняху с Доналд Тръмп във Вашингтон.

Идеята е Израел и палестинците да започнат диалог и да стигнат до политическо решение за мирно съжителство.

Според плана:

- Газа няма да е окупирана от Израел, но ще се превърне в зона без тероризъм.

- Хамас и други въоръжени групи няма да участват в управлението.

- Ивицата ще се управлява временно от палестински експерти и международни специалисти.

- Членове на Хамас, които искат да напуснат, ще могат да го направят безопасно.

- САЩ ще подготвят програма за икономическото възстановяване на Газа.

Освен това Израел, Катар и САЩ ще създадат общ механизъм за координация. Нетаняху изрази съжаление за нарушаването на катарския суверенитет и заяви, че няма да се повтори.