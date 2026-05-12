Плевен събира близо 160 млади боксьори за държавния шампионат

Близо 160 състезатели ще вземат участие в държавния личен шампионат по бокс за юноши, който стартира в Плевен и ще продължи до 16 май. Надпреварата предизвиква сериозен интерес, като в нея ще се включат представители на 48 клуба от цялата страна.

Младите таланти ще премерят сили в общо 16 категории, а най-голяма конкуренция се очаква при 66-килограмовите, където са заявени 24 боксьори.

Срещите ще бъдат под внимателното наблюдение на треньорите от националните гарнитури при юношите и младежите. За състезателите това е отлична възможност да демонстрират качествата си и да заслужат повиквателна за представителните отбори на България за предстоящи международни турнири.