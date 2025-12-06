БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
7
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
И в Община Царево задействаха системата BG-ALERT заради...
Чете се за: 01:22 мин.
Блокираният кораб край Ахтопол: Има ли опасност за екипажа?
Чете се за: 03:10 мин.
Финансовото министерство публикува ревизираната...
Чете се за: 01:30 мин.
Вицепремиерът Зафиров: Оставка на правителството в...
Чете се за: 01:22 мин.
Празнуваме Никулден!
Чете се за: 03:50 мин.
Наводнения в къмпинг "Арапя" край Царево (СНИМКИ)
Чете се за: 01:02 мин.
Малена Замфирова стартира Световната купа с подиум (ВИДЕО)
Чете се за: 01:37 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Плуване в студени води на Никулден в Бургас

bnt avatar logo от БНТ , Репортер: Елеана Цанова
A+ A-
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Запази

Любители на плуването тази сутрин се събраха на плажа

Плуване в студени води на Никулден в Бургас
Слушай новината

За първа година в празничната програмата на Община Бургас са включени и спортни прояви по случай Никулден.

Една от тях беше сутрешното плуване в студени морски води с плувеца рекордьор Цанко Цанков.

Любители на плуването тази сутрин се събраха на плажа в Бургас.

Голямото вълнение не им позволи да преплуват предварително очертания маршрут, но пък и не им попречи да се гмурнат в бурното море.

Истинско желание за тренировка с любим спортист демонстрира 12-годишният Гриша Колев.

Момчето е вицешампион по акробатика, а дъждът не го спря да се включи в тренировката, която Йордан Йовчев проведе на открития фитнес до плажа.

За съжаление силното морско вълнение отмени традиционната демонстрация на ретро водолазни костюми.

#студени води #Бургас #плуване #никулден

Последвайте ни

ТОП 24

Гледайте вечерната сесия на европейското първенство по плуване в малък басейн на живо по БНТ 3
1
Гледайте вечерната сесия на европейското първенство по плуване в...
Жребият за Мондиал 2026: Любопитни групи и амбициите на световните гиганти
2
Жребият за Мондиал 2026: Любопитни групи и амбициите на световните...
Съдът на ЕС опровергава информация за допусната жалба срещу влизането ни в Еврозоната
3
Съдът на ЕС опровергава информация за допусната жалба срещу...
Трима души са загинали при катастрофа край Търговище
4
Трима души са загинали при катастрофа край Търговище
80 обиска в 9 града: Разбиха схема за трансгранични данъчни измами за над 13 милиона евро
5
80 обиска в 9 града: Разбиха схема за трансгранични данъчни измами...
Параметрите на първия евробюджет са договорени между синдикатите, бизнеса и правителството (ОБЗОР)
6
Параметрите на първия евробюджет са договорени между синдикатите,...

Най-четени

Българският Северозапад - един от най-бедните и с най-смъртоносните "черни" пътища
1
Българският Северозапад - един от най-бедните и с най-смъртоносните...
Ивелин Михайлов е неустановеният народен представител с имунитет по делото "Исторически парк"
2
Ивелин Михайлов е неустановеният народен представител с имунитет по...
Петгодишно момченце е починало в София след падане от четвъртия етаж
3
Петгодишно момченце е починало в София след падане от четвъртия етаж
Шофьорът, ударил полицейска кола на Северната тангента, карал със 149 км/ч
4
Шофьорът, ударил полицейска кола на Северната тангента, карал със...
Нов протест срещу бюджета за 2026 година в Триъгълника на властта (СНИМКИ)
5
Нов протест срещу бюджета за 2026 година в Триъгълника на властта...
10 души са ранени при тежка катастрофа в София късно снощи
6
10 души са ранени при тежка катастрофа в София късно снощи

Още от: Регионални

Река Ропотамо вдигна опасно нивото си край с. Ново Паничарево (ВИДЕО)
Река Ропотамо вдигна опасно нивото си край с. Ново Паничарево (ВИДЕО)
Затвориха Прохода на Републиката Затвориха Прохода на Републиката
Чете се за: 00:15 мин.
И в Община Царево задействаха системата BG-ALERT заради очаквани нови валежи И в Община Царево задействаха системата BG-ALERT заради очаквани нови валежи
Чете се за: 01:22 мин.
Задействана е системата BG-ALERT за няколко бургаски села Задействана е системата BG-ALERT за няколко бургаски села
Чете се за: 00:57 мин.
Негодна за пиене и готвене: Има водоноски заради урана във водата в Харманли Негодна за пиене и готвене: Има водоноски заради урана във водата в Харманли
Чете се за: 01:20 мин.
София "облечена" в магия: Съюзът на илюзионистите в България става на 50 години София "облечена" в магия: Съюзът на илюзионистите в България става на 50 години
Чете се за: 00:45 мин.

Водещи новини

И в Община Царево задействаха системата BG-ALERT заради очаквани нови валежи
И в Община Царево задействаха системата BG-ALERT заради очаквани...
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Финансовото министерство публикува ревизираната план-сметка на държавата за следващата година Финансовото министерство публикува ревизираната план-сметка на държавата за следващата година
Чете се за: 01:30 мин.
У нас
Вицепремиерът Зафиров: Оставка на правителството в момента не е на дневен ред Вицепремиерът Зафиров: Оставка на правителството в момента не е на дневен ред
Чете се за: 01:22 мин.
У нас
Блокираният кораб край Ахтопол: Има ли опасност за екипажа? Блокираният кораб край Ахтопол: Има ли опасност за екипажа?
Чете се за: 03:10 мин.
У нас
Блокада на "Кулата - Промахон" и от двете страни за...
Чете се за: 01:17 мин.
У нас
"Трябва да дойдем с кану на работа": Дъждът наводни...
Чете се за: 01:55 мин.
У нас
Преговорите САЩ - Украйна: Според Вашингтон сега всичко зависи от...
Чете се за: 01:30 мин.
По света
Бургас празнува - 14 000 порции риба и рибена чорба, концерти и...
Чете се за: 01:32 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ