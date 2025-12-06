Плуване в студени води на Никулден в Бургас

За първа година в празничната програмата на Община Бургас са включени и спортни прояви по случай Никулден.

Една от тях беше сутрешното плуване в студени морски води с плувеца рекордьор Цанко Цанков.

Любители на плуването тази сутрин се събраха на плажа в Бургас.

Голямото вълнение не им позволи да преплуват предварително очертания маршрут, но пък и не им попречи да се гмурнат в бурното море.

Истинско желание за тренировка с любим спортист демонстрира 12-годишният Гриша Колев.

Момчето е вицешампион по акробатика, а дъждът не го спря да се включи в тренировката, която Йордан Йовчев проведе на открития фитнес до плажа.

За съжаление силното морско вълнение отмени традиционната демонстрация на ретро водолазни костюми.