По спешност транспортираха 13-годишно дете със самолет „Спартан“ в Германия

bnt avatar logo от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 01:02 мин.
У нас
Снимка: БТА
По спешност транспортираха 13-годишно дете с военнотранспортен самолет C-27J Spartan от България в Германия, съобщиха от Министерството на отбраната във Фейсбук.

Самолетът излетя от летище „Васил Левски“ – София и кацна на летище Кьолн-Бон в Германия с екип лекари от Университетската многопрофилна болница за акитвно лечение и спешна медицина „Пирогов“. Командир на екипажа е майор Николай Георгиев, помощник-командир капитан Калоян Атанасов, борден инженер старши лейтенант Камен Димитров, допълват от военното министерство.

На 19 юни дете на лечение в Антверпен, беше транспортирано от Белгия до България със самолет „Спартан“.

Състоянието на малкия пациент е позволило връщането му в страната с медицински екип и в подходящи условия на борда на самолета, които гражданската авиация не може да осигури, допълват от военното министерство.

