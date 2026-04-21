По стъпките на героите: ученици отбелязаха 150 години от Априлското въстание

Ученици от София и страната се включиха в специални събития по повод 150 години от Априлското въстание.

В Панагюрище се проведе тържествено шествие в памет на героите от въстанието, а градът се превърна в център на честванията.

В София над 500 ученици участваха в образователната игра „По стъпките на героите“ в Борисова градина. Разделени на отбори и с карта в ръка, те обиколиха паметници на личности като Христо Ботев, Васил Левски, Георги Бенковски, Тодор Каблешков и Захари Стоянов.

Идеята на инициативата е учениците да учат история по по-интересен начин – чрез движение, работа в екип и решаване на задачи.

Годишнината беше отбелязана с различни събития в страната, които припомнят една от най-важните страници в българската история.