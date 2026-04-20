Ватман черпи пътниците, които си купуват билет в трамвая

Ватман подарява малки лакомства на пътници, които си купуват билет в трамвая. Целта на сладкия жест е да види повече усмихнати хора.

Билет за трамвая с лакомство от ватмана е инициатива, която Ивайло Цеков поел от свои колеги.

Ивайло Цеков, ватман: "Правя го, защото ми доставя удоволствие да видя усмихнатите хора. Когато им направиш такъв малък жест, те са благодарни. Питали са ме защо го давам, аз обяснявам, за да им е сладък денят."

Не всички пътници приемат почерпката от ватмана.

Ивайло Цеков, ватман: "Като дам лакомство на даден човек, той ме гледа малко странно с недоверие и в повечето случаи ми връщат лакомството обратно."

За това има повече десертчета за любезните и усмихнати пътници.

Ивайло Цеков, ватман: "Не всеки е длъжен да се усмихва на хората, всеки си има грижи. Но повечето хора, когато се обръщат любезно, отвръщаме със същото отношение. Като ти се усмихнат, се усмихваш и ти."

Има и пътници, които черпят ватмана.