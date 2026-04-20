Членове на мотоклуб от Варна помогнаха на жена с церебрална парализа да гласува

от БНТ , Репортер: Петя Иванова
За много хора с увреждания у нас правото на глас в изборния ден остава труднопостижимо - не заради липсата на желание, а заради препятствията по пътя до урната. С какви трудности се сблъска жена от Варна, която е с двигателни проблеми – вижте в следващия репортаж.

Валентина Димитрова е с церебрална парализа и не може да се придвижва самостоятелно. Тази година не могла да подаде заявление за подвижна избирателна секция, тъй като претърпява операция. Така в изборния ден е принудена е да търси начин сама да стигне до секцията.

Валентина Димитрова: "Всички хора трябва да упражняват правото си на глас. То е дадено по Конституция, нали така? И ако аз мога да стигна до тук и да намеря начин, за да гласувам, вие защо не можете? Тези, които сте здрави, защо не можете да излезете и да гласувате?"

Първото препятствие за Валентина започва още от входната врата - блокът няма рампа, нито асансьор. Разстоянието до секцията е едва няколкостотин метра, но за нея това е дълъг и труден маршрут – неравни тротоари и препятствия почти на всяка крачка. Затова тя търси помощ в социалните мрежи. Помагат й мотористите от клуб "Хан Крум", които са осигурили специализиран транспорт за жената.

Валентина Димитрова: "Радвам се, че толкова доброволци се отзоваха и тяхната група в мото-клуба е най-важната подкрепа, която човек може да получи навременно, веднага и с добри намерения."

"Ние се отзовахме, защото не е редно да оставяме такива хора без помощ, но редът, според мен, трябва да е друг. Държавата да обръща малко повече внимание на такива хора."

В училището, в което гласува Валентина, е осигурен достъп за хора с увреждания.

Снежина Пандохова, председател на СИК: "Има рампа, където хората могат да влязат съвсем спокойно, без затруднения, дори и сами."

Валентина казва, че очаква от бъдещите управници не само предизборни обещания, а реални действия – достъпна среда и работещи решения за хората с увреждания.

Валентина Димитрова: "Важното е тези, които застават и имат смелостта да застанат като политически лица - нека те самите да вярват, че могат да променят нещо. Ако не могат да го променят, наистина няма смисъл."

А сега най-голямата надежда на Валентина е да получи стълбищна платформа, която ще ѝ позволи да излиза от дома си сама. Тя вече е кандидатствала за финансиране от социалното министерство, но се оказало, че желаещите са много и бройките не достигат.

