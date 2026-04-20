Новините 20.04.2026 г.

Акценти за деня:

У НАС

Отбелязваме 150 години от избухването на Априлското въстание

Днес, 20 април отбелязваме 150 години от избухването на Априлското въстание. В цялата страна се провеждат чествания и възстановки. Денят е неучебен, но присъствен.

Враца вече има ученически гвардейски отряд

Враца вече има ученически гвардейски отряд. 25 възпитаници на най-старото врачанско училище "Христо Ботев" облякоха униформи на гвардейци след като преминаха специална подготовка, включваща усилени тренировки. Младите гвардейци изразиха гордостта си да са част от отряда.

България избра: Пет партии в новия парламент и категорична победа за "Прогресивна България"

България избра следващите 240 народни представители. Вчерашните избори излъчиха категоричен победител – "Прогресивна България", за която гласа си са дали над 1 милион и 420 хиляди души.

Ватман черпи пътниците, които си купуват билет в трамвая

Ватман подарява малки лакомства на пътници, които си купуват билет в трамвая. Целта на сладкия жест е да види повече усмихнати хора.

СВЯТ

Сибирски тигърчета отпразнуваха навършването на един месец с фотосесия

Десет новородени сибирски тигърчета отпразнуваха навършването на един месец с очарователна обща фотосесия. Малките са родени от три тигрици. Една от тях е родила пет, но поради ограничената е възможност да се грижи за всички, те в момента се отглеждат от хора.

СПОРТ

Феновете на Байерн Мюнхен празнуват 35-тата титла на отбора в Бундеслигата

Феновете на Байерн Мюнхен празнуват 35-тата титла на отбора в Бундеслигата след победа с 4:2 над Щутгарт. Неделният резултат извежда Байерн с 15 точки пред втория Борусия Дортмунд.

Приключи състезанието 4Islands Epic в Хърватия

Приключи състезанието 4Islands Epic – голямо колоездачно приключение, провеждащо се на красивите острови в Хърватия.