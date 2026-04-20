Днес, 20 април отбелязваме 150 години от избухването на Априлското въстание. В цялата страна се провеждат чествания и възстановки. Денят е неучебен, но присъствен.

В 27-мо училище в София имаше тържествена проверка на класовете. Учениците влязоха в ролите на реални участници в легендарните събития от 1876 г.

Днес от 21:00 ч. по БНТ 1 гледайте специалното студио "Мечтата България – 150 години Априлска епопея" с водещ Бойко Василев и ководещи Марио Мишев и Иван Кънчев, приели българската история за своя кауза.