Победи за Ланс, Тулуза и Страсбург в Лига 1

Ланс, Тулуза и Страсбург се поздравиха с победи във втория кръг от Лига 1.

Ланс спечели гостуването над Льо Авър след 2:1. Уесли Саид от дузпа и Раян Фофана дадоха надеждна преднина на "кърваво-златните" до 40-ата минута. В добавеното време на първата част обаче Фоде Дукуре върна интригата с гол за Льо Авър. През втората част резултатът не се промени, като това бе първи успех на Ланс за първенство, а Льо Авър записа второ поредно поражение и е в зоната на изпадащите.

Тулуза също записа успех, като на свой терен се справи с Брест след 2:0. И двата гола за "виолетовите" отбеляза Франк Магри след почивката. Тулуза е с пълен актив от точки до момента и има само един гол по-лоша голова разлика от временния лидер Олимпик Лион. Брест е с една точка от първия мач.

Страсбург постигна успех над Нант с 1:0. Еманюел Емега вкара победното попадение за домакините десет минути преди края на редовното време на мача. Страсбург е с две поредни победи и е в Топ 4, "канарчетата" са с две загуби в дъното на подреждането.