БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
0
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини

ЗАПАЗЕНИ

Почина легендарната актриса Даян Кийтън

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 02:32 мин.
Деца
Запази
актрисата даян кийтън почина години
Слушай новината


Холивуд загуби една от най-емблематичните си звезди — носителката на "Оскар" Даян Кийтън, която е починала на 79 години в Калифорния, потвърди нейна близка приятелка и продуцентката Дори Рат.

Кийтън, родена в Лос Анджелис, става световноизвестна през 70-те години с ролята си на Кей Адамс-Корлеоне в легендарната сага „Кръстникът“. Истинският ѝ пробив обаче идва с романтичната комедия „Ани Хол“, за която през 1978 г. печели „Оскар“, „Златен глобус“ и награда БАФТА за най-добра актриса.

Кариерата ѝ обхваща повече от пет десетилетия, през които тя играе в класики като Father of the Bride, The First Wives Club, Something’s Gotta Give и Reds.

През годините Даян Кийтън се превърна не само в актриса, но и в истински символ на стил – обичана заради своите мъжки костюми, широкополите шапки и неподражаемото си чувство за хумор.

В последните години тя участваше във филма Summer Camp (2024) заедно с Юджийн Леви и Кати Бейтс, а преди това режисира няколко проекта, сред които Heaven (1987) и Hanging Up (2000).

След новината за смъртта ѝ, холивудски легенди и фенове заляха социалните мрежи с послания:
Бет Мидлър написа: „Брилянтната, красива, невероятна Даян Кийтън си отиде. Не мога да опиша колко тъжно е това.“
Бен Стилър добави: „Даян Кийтън – една от най-великите актриси на всички времена. Икона на стил, хумор и човечност.“

Кийтън никога не се омъжи, но беше посветена майка на двете си осиновени деца – Декстър и Дюк. В своята автобиография Then Again тя пише:

„Щастието ми зависи от това хората, които обичам, да са добре. Не вярвам някой да може да изпитва по-силна любов от тази, която чувствам към семейството си.“
Даян Кийтън оставя след себе си вдъхновение, усмивки и стил, който ще остане вечен.

Последвайте ни

ТОП 24

Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър Димитров
1
Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър...
Йорданка Фандъкова: Има много сериозна криза с боклука, но всички трябва да помогнат тя да се реши
2
Йорданка Фандъкова: Има много сериозна криза с боклука, но всички...
Футбол: България – Турция (ГАЛЕРИЯ)
3
Футбол: България – Турция (ГАЛЕРИЯ)
България и Турция в битка под прожекторите на стадион „Васил Левски“
4
България и Турция в битка под прожекторите на стадион „Васил...
Близките на загиналата Христина от инцидента с АТВ: Няма да позволим убиецът ѝ да излезе на свобода
5
Близките на загиналата Христина от инцидента с АТВ: Няма да...
Жители на Елин Пелин протестираха срещу плануваното застрояване на коритото на река Габра
6
Жители на Елин Пелин протестираха срещу плануваното застрояване на...

Най-четени

Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев поиска разследването да започне отначало
1
Катастрофата с АТВ в Слънчев бряг: Обвиняемият Никола Бургазлиев...
Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър Димитров
2
Тежка загуба за България в дебюта на новия селекционер Александър...
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на плажа в Царево
3
"Треска за злато" в калта - кой и защо изравя банкноти на...
Кога ще пуснат парното в София?
4
Кога ще пуснат парното в София?
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
5
Продължителни и значителни валежи от дъжд през следващите дни
От презастрояване към трагедия - причината за водните бедствия по Черноморието
6
От презастрояване към трагедия - причината за водните бедствия по...

Още от: По света

Мелания Тръмп помогна за освобождаването на украински деца, отвлечени от Русия
Мелания Тръмп помогна за освобождаването на украински деца, отвлечени от Русия
Зрелищна акция в центъра на Париж: Евакуация от Триумфалната арка Зрелищна акция в центъра на Париж: Евакуация от Триумфалната арка
Чете се за: 00:42 мин.
AI откри тайни лунни пещери, които може да помогнат на хората да оцелеят на Луната AI откри тайни лунни пещери, които може да помогнат на хората да оцелеят на Луната
Чете се за: 01:27 мин.
Себастиан Льокорню отново премиер на Франция – има само уикенда, за да подготви бюджета Себастиан Льокорню отново премиер на Франция – има само уикенда, за да подготви бюджета
Чете се за: 00:47 мин.
Рок легендите Def Leppard получиха звезда на Алеята на славата в Холивуд Рок легендите Def Leppard получиха звезда на Алеята на славата в Холивуд
Чете се за: 00:35 мин.
Илън Мъск се готви да представи конкурент на Уикипедия Илън Мъск се готви да представи конкурент на Уикипедия
Чете се за: 00:47 мин.

Водещи новини

Потопът в Елените и Царево - ненаучени уроци и възможни решения?
Потопът в Елените и Царево - ненаучени уроци и възможни решения?
Чете се за: 14:42 мин.
Регионални
Ще се стигне ли до правен абсурд - разследването за катастрофата с АТВ в Слънчев бряг да започне отначало? Ще се стигне ли до правен абсурд - разследването за катастрофата с АТВ в Слънчев бряг да започне отначало?
Чете се за: 04:05 мин.
У нас
Управителят на БНБ пред БНТ: Бюджетът за 2026 година е изправен пред сериозни трудности Управителят на БНБ пред БНТ: Бюджетът за 2026 година е изправен пред сериозни трудности
Чете се за: 03:22 мин.
У нас
Само за ден половин милион палестинци са се придвижили от юг на север в Ивицата Газа Само за ден половин милион палестинци са се придвижили от юг на север в Ивицата Газа
Чете се за: 01:27 мин.
По света
Актрисата Даян Кийтън почина на 79 години
Чете се за: 01:05 мин.
По света
Стрелба в Германия: Няколко души са ранени в град Гисен
Чете се за: 00:25 мин.
По света
Софийският маратон променя движението в центъра и утре
Чете се за: 03:05 мин.
У нас
Държавата ще събори хотела, построен върху реката в Елените
Чете се за: 01:45 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ