Почина легендарната актриса Даян Кийтън



Холивуд загуби една от най-емблематичните си звезди — носителката на "Оскар" Даян Кийтън, която е починала на 79 години в Калифорния, потвърди нейна близка приятелка и продуцентката Дори Рат.

Кийтън, родена в Лос Анджелис, става световноизвестна през 70-те години с ролята си на Кей Адамс-Корлеоне в легендарната сага „Кръстникът“. Истинският ѝ пробив обаче идва с романтичната комедия „Ани Хол“, за която през 1978 г. печели „Оскар“, „Златен глобус“ и награда БАФТА за най-добра актриса.

Кариерата ѝ обхваща повече от пет десетилетия, през които тя играе в класики като Father of the Bride, The First Wives Club, Something’s Gotta Give и Reds.

През годините Даян Кийтън се превърна не само в актриса, но и в истински символ на стил – обичана заради своите мъжки костюми, широкополите шапки и неподражаемото си чувство за хумор.

В последните години тя участваше във филма Summer Camp (2024) заедно с Юджийн Леви и Кати Бейтс, а преди това режисира няколко проекта, сред които Heaven (1987) и Hanging Up (2000).

След новината за смъртта ѝ, холивудски легенди и фенове заляха социалните мрежи с послания:

Бет Мидлър написа: „Брилянтната, красива, невероятна Даян Кийтън си отиде. Не мога да опиша колко тъжно е това.“

Бен Стилър добави: „Даян Кийтън – една от най-великите актриси на всички времена. Икона на стил, хумор и човечност.“

Кийтън никога не се омъжи, но беше посветена майка на двете си осиновени деца – Декстър и Дюк. В своята автобиография Then Again тя пише:

„Щастието ми зависи от това хората, които обичам, да са добре. Не вярвам някой да може да изпитва по-силна любов от тази, която чувствам към семейството си.“

Даян Кийтън оставя след себе си вдъхновение, усмивки и стил, който ще остане вечен.