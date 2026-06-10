Почина проф. Александър Янчулев – първият демократично избран кмет на София

Почина първият демократично избран кмет на София след падането на комунизма проф. Александър Янчулев, съобщиха от семейството.

Проф. Александър Янчулев е сред знаковите фигури на българския преход – строителен инженер, университетски преподавател и първият демократично избран кмет на София след падането на комунистическия режим. Той ръководи столицата в един от най-трудните периоди за България – началото на 90-те години, белязано от тежка икономическа и финансова криза.

Александър Янчулев е роден на 7 октомври 1938 г. в София в семейството на журналиста Стефан Янчулев, представител на прилепския род Янчулеви. Завършва Инженерно-строителния институт със специалност "Хидромелиоративно строителство" и започва професионалния си път в "Напоителни системи" – първо в Пазарджик, а по-късно в София.

След това се посвещава на академичната кариера в Университета по архитектура, строителство и геодезия, където дълги години преподава организация на строителството и подготвя поколения инженери. След падането на тоталитарния режим Янчулев се включва активно в Съюза на демократичните сили. През юни 1990 г. е избран за депутат в Седмото Велико народно събрание. В парламента става част от т. нар. "Протест на тридесет и деветимата" през лятото на 1991 г. – символичен акт на несъгласие с начина, по който протича политическият преход.

На 13 октомври 1991 г. Александър Янчулев печели изборите за кмет на София като кандидат на СДС. Това са първите местни избори след края на комунистическия режим и първите, при които кметовете се избират пряко от гражданите.

Мандатът му (1991–1995 г.) преминава в условията на тежка финансова нестабилност, хиперинфлация и ограничени възможности за инвестиции. Въпреки това неговото управление оставя важни символични и административни следи в историята на столицата.

По време на мандата на Янчулев е възстановен историческият герб на София в първоначалния му вид. Създадено е и знамето на столицата, върху което е изобразен възстановеният герб. С решение на Столичния общински съвет 17 септември – денят на светите мъченици Вяра, Надежда, Любов и майка им София – е обявен за Ден на София.

Управлението на Александър Янчулев съвпада с едни от най-трудните години за столицата след 1989 г. София се сблъсква с недостиг на финансови ресурси, проблеми в инфраструктурата и сериозни обществени трудности. Особено тежка е водната криза през 1994–1995 г., когато градът преминава през режим на водоснабдяване.

Въпреки ограниченията на времето, Янчулев остава в историята като кмета, който пое управлението на София в началото на демократичния преход и допринесе за възстановяването на градската идентичност и символика.

Поклон пред паметта му!