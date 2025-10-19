Почина София Коради – създателката на програмата „Еразъм“

На 91 години в Рим почина София Коради – италианката, създала програмата „Еразъм“, дала шанс на милиони млади хора в Европа да учат, пътуват и живеят в различни държави.

Коради, наричана с обич „Мама Еразъм“, беше преподавател по педагогика в университета Рома Тре и човек с голяма енергия и щедрост, както я описва семейството ѝ.

Всичко започва, когато София печели стипендия „Фулбрайт“ и учи право в Колумбийския университет в САЩ. След завръщането си в Италия обаче дипломата ѝ не е призната – и именно това я вдъхновява да предложи идея, която ще промени бъдещето на европейското образование: програма за студентски обмен.

През 1987 г. Европейският съюз официално стартира „Еразъм“. Оттогава над 16 милиона студенти са се възползвали от нея, за да учат в чужбина, да се запознаят с нови култури и да създадат приятелства за цял живот.

Коради често казваше, че нейната цел е била „лична мисия за мир“ — да свърже младите хора в една по-обединена Европа.

Тя посвещава живота си на образованието, работейки и за ООН, Академията по международно право в Хага и Лондонското училище по икономика.

Благодарение на нея цели поколения студенти могат да кажат:

„Еразъм промени живота ми.“