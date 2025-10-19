БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
2
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините Чуй новините Подкаст Моите въпроси за €
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес БНТ Проверено След новините У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Обучението на 18-годишния водач след сблъсъка с 3 жертви...
Чете се за: 02:47 мин.
Нова трагедия на пътя: 17-годишно момиче загина при...
Чете се за: 00:30 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Почина София Коради – създателката на програмата „Еразъм“

bnt avatar logo от БНТ
A+ A-
Чете се за: 01:35 мин.
Деца
Запази

Италианката, която промени образованието в Европа и свърза милиони студенти

Слушай новината

На 91 години в Рим почина София Коради – италианката, създала програмата „Еразъм“, дала шанс на милиони млади хора в Европа да учат, пътуват и живеят в различни държави.

Коради, наричана с обич „Мама Еразъм“, беше преподавател по педагогика в университета Рома Тре и човек с голяма енергия и щедрост, както я описва семейството ѝ.

Всичко започва, когато София печели стипендия „Фулбрайт“ и учи право в Колумбийския университет в САЩ. След завръщането си в Италия обаче дипломата ѝ не е призната – и именно това я вдъхновява да предложи идея, която ще промени бъдещето на европейското образование: програма за студентски обмен.

През 1987 г. Европейският съюз официално стартира „Еразъм“. Оттогава над 16 милиона студенти са се възползвали от нея, за да учат в чужбина, да се запознаят с нови култури и да създадат приятелства за цял живот.

Коради често казваше, че нейната цел е била „лична мисия за мир“ — да свърже младите хора в една по-обединена Европа.

Тя посвещава живота си на образованието, работейки и за ООН, Академията по международно право в Хага и Лондонското училище по икономика.

Благодарение на нея цели поколения студенти могат да кажат:
„Еразъм промени живота ми.“

Последвайте ни

ТОП 24

"Данчо, много ти се моля, карай внимателно!“: Трагедия на пътя край Созопол - загинаха три момчета (ОБЗОР)
1
"Данчо, много ти се моля, карай внимателно!“: Трагедия...
Шофьор блъсна и уби пешеходец в София, а след това избяга
2
Шофьор блъсна и уби пешеходец в София, а след това избяга
24-годишна жена загина при катастрофа
3
24-годишна жена загина при катастрофа
Три години по-късно инфлуенсърът Елекса се завърна: Ако някой ми беше казал, че ще нося хиджаб - щях да се изсмея
4
Три години по-късно инфлуенсърът Елекса се завърна: Ако някой ми...
"Искаме си гората": Жителите на Свищов на протест
5
"Искаме си гората": Жителите на Свищов на протест
Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
6
Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга

Най-четени

Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин също иска войната да спре
1
Тръмп към Зеленски в Белия дом: Имаме напредък, мисля, че Путин...
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен момент за управлението
2
Делян Пеевски: Подкрепям думите на Борисов - настъпи преломен...
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
3
Линейките на Спешна помощ отказват да обслужват селата в Карловско
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
4
Испания надигра България и постигна нова разгромна победа
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с 3 жертви край Бургас
5
Ден след като взел книжка: 18-годишно момче предизвика катастрофа с...
"Данчо, много ти се моля, карай внимателно!“: Трагедия на пътя край Созопол - загинаха три момчета (ОБЗОР)
6
"Данчо, много ти се моля, карай внимателно!“: Трагедия...

Още от: У нас

Денят на свети Йоан Рилски – покровителят на България
Денят на свети Йоан Рилски – покровителят на България
Каква промяна да очакват българите след влизането в еврозоната? Президентът на Европейската централна банка пред БНТ Каква промяна да очакват българите след влизането в еврозоната? Президентът на Европейската централна банка пред БНТ
Чете се за: 01:15 мин.
Внимавай с „куриерски“ линкове — нова измама в сайтовете за продаване Внимавай с „куриерски“ линкове — нова измама в сайтовете за продаване
Чете се за: 01:10 мин.
Ден на бозата: вкус, ретро коли и много музика в Радомир Ден на бозата: вкус, ретро коли и много музика в Радомир
Чете се за: 02:07 мин.
Храната не е за изхвърляне: всеки българин разхищава по 93 килограма годишно Храната не е за изхвърляне: всеки българин разхищава по 93 килограма годишно
Чете се за: 01:42 мин.
Интервю с Георги Любенов, водещ на "Денят започва с Георги Любенов" Интервю с Георги Любенов, водещ на "Денят започва с Георги Любенов"
Чете се за: 00:12 мин.

Водещи новини

Обучението на 18-годишния водач след сблъсъка с 3 жертви край Созопол: Цялата документация е само на хартия
Обучението на 18-годишния водач след сблъсъка с 3 жертви край...
Чете се за: 02:47 мин.
У нас
Нова трагедия на пътя: 17-годишно момиче загина при катастрофа край Пловдив Нова трагедия на пътя: 17-годишно момиче загина при катастрофа край Пловдив
Чете се за: 00:30 мин.
У нас
Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга Задържаха 45-годишната шофьорка, която прегази пешеходец и избяга
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Нормализира ли се сметоизвозването в "Люлин" и "Красно село"? Нормализира ли се сметоизвозването в "Люлин" и "Красно село"?
Чете се за: 01:25 мин.
У нас
Обраха Лувъра в Париж
Чете се за: 00:55 мин.
По света
"Президентът не е крал": Стотици хиляди протестираха...
Чете се за: 01:15 мин.
По света
Израел започна нова атака срещу Ивицата Газа
Чете се за: 00:50 мин.
По света
Започнаха снимките на "Чамкория"
Чете се за: 00:50 мин.
У нас
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо Аудио: На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ