Почистиха терена на Националния стадион преди мача за Суперкупата на България

Теренът на Националния стадион „Васил Левски“ бе почистен 27 часа преди старта мача за Суперкупата на България между Лудогорец и Левски. Организаторите се похвалиха със снимка, публикувана в социалните мрежи.

По-рано през деня спортното съоръжение изглеждаше заснежено след снега, който се изсипа над София в неделя. Към този момент теренът е готов, а от 11:00 часа работи и отоплението.

Мачът за трофея дава старт и на футболната пролет в България. Срещата ще бъде изиграна утре (сряда) и ще стартира от 18:00 часа.