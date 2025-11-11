Почитаме Свети Мина – чудотворецът, закрилник на семейството и сираците

На 11 ноември православната църква почита Свети Мина – чудотворец и закрилник на семейството, сираците и бездомните. Той е роден в Египет през III век, служил е като войник, но след гоненията срещу християните се оттеглил в пустинята. По-късно бил заловен и измъчен заради вярата си. В народните вярвания денят бележи началото на т.нар. „Вълчи празници“ – време, в което хората укрепват домовете си и вярват, че светецът ги пази от зли сили. На този ден се отправят молитви за здраве, дом и семейно благополучие. Честит имен ден на всички, които носят имената Мина, Минчо, Минка, Виктор и Виктория.