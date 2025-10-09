Подготвя се превантивна евакуация в Русенско

Заради свличане на земна маса около дигата при езерото в лесопарк "Липник" обмислят да евакуират хората, живеещи в района под езерото в русенското село Николово. Предупредени да напуснат домовете си при необходимост са и хората в село Сандрово и близкия град Мартен.

Частично свличане на земна маса след обилните валежи през последните дни е компрометирало част от дигата. Предприети са превантивни действия по изпускането на водата. Езерото е в норма и не прелива. Няма течове по самата дига, в посока жилищния район на Николово. Това съобщиха от Община Русе на място.

Осигурен е транспорт за евакуацията на жителите. Временно е затворен и пътят между селата Николово и Червена вода.