МВнР: България приветства споразумението за прекратяване на огъня между Израел и Хамас

Гледаме с оптимизъм към едно по-светло бъдеще за региона на Близкия изток, добавиха от ведомството

Снимка: Архив/БГНЕС
България приветства споразумението за прекратяване на огъня между Израел и Хамас, което може да бъде първата стъпка към траен мир и сигурност в региона. Това съобщиха в съобщение до медиите от МВнР.

"Високо оценяваме лидерството на президента Тръмп и активното му участие в този сложен процес, както и посредническите усилия на Египет, Катар и Турция, като подчертаваме, че дипломацията е единственият път към намиране на решение".

От изключително значение е първата фаза от плана за мир в Газа да бъде изпълнена без забавяне, което би облекчило семействата на заложниците и би намалило страданията на хората в Газа, посочиха от МВнР.

"Нашите мисли са със заложниците и техните семейства, включително и със семействата на българските граждани Матан Ангрест и Сахар Барух".

България остава ангажирана с усилията за постигане на устойчиво и мирно разрешаване на конфликта в Близкия изток, добавиха от Външно министерство.

"Гледаме с оптимизъм към едно по-светло бъдеще за региона на Близкия изток, включително и стабилизирането на Ивицата Газа и добруването на хората в нея, с едно бъдещо управление без каквото и да е участие на "Хамас".

