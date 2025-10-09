МВнР: България приветства споразумението за прекратяване на огъня между Израел и Хамас

България приветства споразумението за прекратяване на огъня между Израел и Хамас, което може да бъде първата стъпка към траен мир и сигурност в региона. Това съобщиха в съобщение до медиите от МВнР.

"Високо оценяваме лидерството на президента Тръмп и активното му участие в този сложен процес, както и посредническите усилия на Египет, Катар и Турция, като подчертаваме, че дипломацията е единственият път към намиране на решение".

От изключително значение е първата фаза от плана за мир в Газа да бъде изпълнена без забавяне, което би облекчило семействата на заложниците и би намалило страданията на хората в Газа, посочиха от МВнР.

"Нашите мисли са със заложниците и техните семейства, включително и със семействата на българските граждани Матан Ангрест и Сахар Барух".

България остава ангажирана с усилията за постигане на устойчиво и мирно разрешаване на конфликта в Близкия изток, добавиха от Външно министерство.