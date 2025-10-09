Карлос Насар поглежда към трета световна титла във вдигането на тежести

Карлос Насар ще се опита да завоюва още една световна титла в знаменитата си кариера.

Българинът излиза на подиума в битка за златото с 94 килограма на световното първенство по вдигане на тежести във Фьорде. Състезанието на норвежка земя ще стартира от 20:30 часа. Суперталантът на българските щанги вече спечели злато до 81 кг. през 2021 година в Ташкент и до 89 кг. в Манама през 2024 г.

Световната федерация по вдигане на тежести обяви нови категории през юни тази година, а щангистът от Червен бряг избра да се състезава в тази до 94 килограма. Ако той покори още един връх, може да стане световен шампион в три различни категории. При успех тежкоатлетът може да се превърне в 12-ия българин с три златни отличия в този спорт. Към момента с подобно постижения могат да се похвалят Атанас Киров, Антон Коджабашев, Асен Златев, Благой Благоев, Александър Върбанов, Нено Терзийски Михаил Петров, Севдалин Маринов, Александър Върбанов, Николай Пешалов, Йото Йотов и Златан Ванев. Лидер е Янко Русев с пет златни медала от световни първенства.

Конкуренция за Насар не липсва, макар че единият от тях се отказа в лицето на Фарес Ел Бакх. Така най-сериозният конкурент на родния щангист се явява Киануш Ростами от Иран, който в момента се състезава за Косово. Сред отказалите са още Кейдомар Валенила от Колумбия и Реваз Давитадзе от Грузия.