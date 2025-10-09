БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Карлос Насар поглежда към трета световна титла във вдигането на тежести

Суперталантът на българските щанги излиза на подуима във Фрьоде тази вечер в опит да добави ново злато в своята колекция.

Карлос Насар
Снимка: Startphoto.bg
Слушай новината

Карлос Насар ще се опита да завоюва още една световна титла в знаменитата си кариера.

Българинът излиза на подиума в битка за златото с 94 килограма на световното първенство по вдигане на тежести във Фьорде. Състезанието на норвежка земя ще стартира от 20:30 часа. Суперталантът на българските щанги вече спечели злато до 81 кг. през 2021 година в Ташкент и до 89 кг. в Манама през 2024 г.

Световната федерация по вдигане на тежести обяви нови категории през юни тази година, а щангистът от Червен бряг избра да се състезава в тази до 94 килограма. Ако той покори още един връх, може да стане световен шампион в три различни категории. При успех тежкоатлетът може да се превърне в 12-ия българин с три златни отличия в този спорт. Към момента с подобно постижения могат да се похвалят Атанас Киров, Антон Коджабашев, Асен Златев, Благой Благоев, Александър Върбанов, Нено Терзийски Михаил Петров, Севдалин Маринов, Александър Върбанов, Николай Пешалов, Йото Йотов и Златан Ванев. Лидер е Янко Русев с пет златни медала от световни първенства.

Конкуренция за Насар не липсва, макар че единият от тях се отказа в лицето на Фарес Ел Бакх. Така най-сериозният конкурент на родния щангист се явява Киануш Ростами от Иран, който в момента се състезава за Косово. Сред отказалите са още Кейдомар Валенила от Колумбия и Реваз Давитадзе от Грузия.

