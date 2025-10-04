БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Областният управител на Бургас е поискал помощ от...
Карлос Насар преди световното: Ще направя всичко възможно българското знаме да е най-отгоре, където му е мястото

bnt avatar logo от БНТ
Чете се за: 04:52 мин.
Спорт
Спортист номер 1 на България - олимпийският, световен и европейски шампион през 2024 г. Карлос Насар, замина за най-голямото си състезание през 2025 г.

Той ще се бори за златото на световното първенство по вдигане на тежести в Норвегия. След като по-рано през годината защити европейската си титла, сега 21-годишният суперталант на българския спорт е амбициран да продължи доминацията си на световно ниво и в новата категория - до 94 кг. Насар потегли с една цел - трета световна титла. Битката за златото в неговата категория е на 9 октомври (четвъртък) от 20,30 часа.

„Виждам каква е мотивацията на моите конкуренти, слушам им няколко интервюта - щели да ме победят на това състезание. Сега всеки много иска титлата. С промяната на категорията силни състезатели, които са били в по-голяма категория, усещат, че са получили шанс да се доближат до моите постижения. Обаче аз въобще няма да се дам толкова лесно. Отивам доста подготвен - да покажа всичко от себе си и да направя всичко възможно българското знаме да е най-отгоре, където му е мястото“, започна Насар.

Българинът говори и за новата си категория до 94 кг, където се очертава да съберат доста шампиони и да се превърне в нещо като суперкатегория.

„Да, точно това се очертава - много сериозна конкуренция. Вдигането на тежести не спира да се развива. Участниците и претендентите са все повече и повече. На това световно първенство ще участват представители на 87 нации. В моята категория има и други шампиони, други силни мъже. Но мисля, че ще е грешно да е някой друг освен българин", каза още той.

"Виждам най-сериозна конкуренция в лицето на двамата иранци. Много силни хора, щангисти със сериозен опит зад гърба си. Мисля, че ще ни причинят най-много трудности, но в същото време съм уверен, че това не може да ни спре. Готов съм да вдигна толкова, колкото ми трябва. Дори да се наложи да вдигна тежести, които не съм вдигал в залата по време на тренировките за световното, готов съм да направя всичко, за да съм първи“, обясни Насар.

„Никога преди не съм стъпвал в Норвегия. Със сигурност в залата ще има сериозна подкрепа и много българи. Още преди две седмици билетите са били изкупени. Виждаме как спортът сплотява хората. И аз се радвам, че имам честта да съм сред причините за това. Това пълни сърцето ми с радост. Мотивацията ми е свързана именно с новата категория, с новите конкуренти, новите препятствия. Сигурен съм, че не само Олимпийските игри през 2028 г., а и самият процес ще бъде по-труден. Затова искам да докажа, че всичко, което съм постигнал досега, не е случайност. Че винаги мога да го правя. Че всичко се дължи на факта, че съм българин. Че българите сме по-добри от всички други“, заяви още Спортист номер 1 на България.

Карлос Насар говори и за подобряването на още рекорди, както и за еуфорията в България по случай сребърните медали на световното първенство по волейбол.

„Разбира се, че тази мисъл стои в главата ми. На това първенство, за да станеш първи, ще трябва да се направят световни рекорди. И аз съм готов за тях. Макар че е състезание и и нищо не се знае - всичко ще се реши и разбере в точния ден и час. Ще направя всичко възможно тази приказка да продължи. България не спира да показва колко здрави момчета има, колко можещи хора сме. И се надявам това нещо да не спира, да връщаме самочувствието на българина. Защото българите можем, българите го заслужаваме. Още веднъж поздравявам момчетата от националния отбор по волейбол. Пожелавам успех и на всички български спортисти. Но смятам, че сега е мой ред да зарадвам отново България“, завърши Насар.

