Подиум за Владимир Зографски в лятната Гран при във Висла

Владимир Зографски записа силно представяне в лятната Гран при по ски скок във Висла (Пол). Най-добрият ни състезател бе шести след първия скок със 124,5 м на голямата шанца. Във втория Зографски постигна втори резултат от 132 м и раздели среброто с Данил Василиев (Каз) с по 119,3 т. Първи с 129,5 т (135,5 м и 136 м) е Никлас Бахлингер (Ав).



Подиумът е първи за Зографски в лятната верига от 2023 г., когато я спечели. За последно той бе в топ 3 на 1 октомври 2023 на финалите в Нихценбах (Ав).