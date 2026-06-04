"Подкрепи една мечта" – президентът Йотова посрещна над 100 зрелостници от домове и социално слаби семейства

Президентът Илияна Йотова посрещна тази вечер над 100 зрелостници от приемни семейства, специални училища и социални услуги на традиционния абитуриентски бал от инициативата "Подкрепи една мечта". Със средствата, набирани чрез дарителска кампания тези, които ще продължат образованието си ще получат еднократна стипендия.

В последните 3 години преходното жилище в Хасково е техен дом. Момичетата го делят с още няколко младежи. Там и двете намират майчината ласка и любовта, която не са усетили в по-ранен етап от живота си.

Нонка Гаджева, абитуриент: "Директорката ни е като наша майка, може да не ни е родила, но си ни е наша майка. Винаги е зад гърба ни." Минка Станова, абитуриент: "Трудно е, защото вече всичко ще се приключи, трябва да си отидем, толкова свикнахме. И на мен ми е малко кофти. Даже не малко, много ми е кофти."

Галина Христова, управител на преходно жилище, гр. Хасково: "Да бъдат успешни, щастливи, уверени и да продължават да следват своя път така, както досега и да вярват в себе си и да се справят с трудностите, ние сме до тях."

И докато днес абитуриентките се оставят в ръцете на гримьори и фризьори, за да преживят своя приказен бал, от утре са готови да вземат нещата в свои ръце и да стъпват смело в живота на големите.

Нонка Гаджева, абитуриент: "Моята мечта е да се запиша задочно да уча, да работя и да имам здраво и стабилно семейство. Не искам моите деца един ден да изпитват това, което аз съм преживяла." Минка Станова, абитуриент: "Искам да кандидатствам в три места, но като медицинска сестра може би да кандидатствам. Убедена съм, че ще го мога. Искам да съм щастлива, не както преди с мъка, с лоши неща, с лоши приятели. Да си намеря приятели, които да са зад гърба ми, да съм щастлива и щастливо семейство."

Президентът Илияна Йотова поздрави абитуриентите.