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Подводен рай за водолази: Бивш правителствен кораб се превръща в изкуствен риф (СНИМКИ)

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кораб bdquoатанас димитровldquo потапяне изкуствен риф снимки
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Бившият правителствен кораб „Атанас Димитров“ ще се превърне в най-големия технологичен изкуствен риф във България. Очаква се плавателният съд да бъде потопен в края на 2027 г.

В момента активно се търси най-подходящ морски район с необходимата дълбочина, който да отговаря на всички екологични и навигационни стандарти за безопасно позициониране на кораба.

За да не замърсява Черно море, корабът щателно се почиства. Инициативата предвижда трансформацията на плавателния съд в първия по рода си в България подобен изкуствен риф, оборудван със сензори за дигитален екологичен мониторинг в реално време.

Снимки: БТА

#подводен риф

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