140 години история на пожарното дело във Варна (СНИМКИ)

Експозицията на музейната сбирка към Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ във Варна съдържа исторически униформи, оборудване и снимки, проследяващи над 140-годишната история на пожарното дело в града, но работи с ограничен достъп и изисква предварително записване.

От противопожарната служба се обръщат с молба към бившите, настоящите служители на пожарната и към гражданите на Варна да предоставят униформи, документи, снимки, уреди за пожарогасене и други предмети свързани с историята на пожарното дело и Гражданската защита в града и областта.

Снимки: БТА