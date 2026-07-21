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140 години история на пожарното дело във Варна (СНИМКИ)

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140 години история на пожарното дело във Варна (СНИМКИ)
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Експозицията на музейната сбирка към Районна служба „Пожарна безопасност и защита на населението“ във Варна съдържа исторически униформи, оборудване и снимки, проследяващи над 140-годишната история на пожарното дело в града, но работи с ограничен достъп и изисква предварително записване.

От противопожарната служба се обръщат с молба към бившите, настоящите служители на пожарната и към гражданите на Варна да предоставят униформи, документи, снимки, уреди за пожарогасене и други предмети свързани с историята на пожарното дело и Гражданската защита в града и областта.

Снимки: БТА

#пожарно дело #пожарна #музей

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