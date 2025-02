Пойнтгардът на Сакраменто ДеАрън Фокс поема към Сан Антонио, за да си партнира с Виктор Уембаняма

Няколко дни преди затварянето на трансферния пазар в НБА, Спърс обявиха, че ще се подсилят с пойнтгарда на Сакраменто ДеАрън Фокс.

Спърс и Кингс са се договорили в неделя за трансфера на 27-годишния американски пойнтгард.

Самият Фокс нееднократно е заявявал, че иска да играе с френското чудо Виктор Уембаняма в Сан Антонио. Отборът напускат Сиди Сисоко, който отива в Сакраменто, както и Зак Колинс и Тре Джоунс, които потеглят към Чикаго.

BREAKING: Sacramento is finalizing a trade to send De'Aaron Fox to the San Antonio Spurs in a multi-team trade that moves Chicago Bulls' Zach LaVine to the Kings, sources tell ESPN. pic.twitter.com/Ftmo8N4hMj