Поклонението пред Слави Бинев е в събота

Поклонението пред тленните останки на Слави Бинев ще се състои на 31 октомври (събота) от 09:30 часа в храм „Света София“ на ул. „Париж“ №2 в столицата.

Информацията беше разпространена от пресаташето на Българската федерация по таекуондо.

Слави Бинев беше убит в дома си в столичния квартал "Павлово". За престъплението бяха задържани трима души.

Бинев беше член на Изпълнителното бюро на Българския олимпийски комитет от 2005 г., а през 2017 застана начело на Българската федерация по таекуондо.

Той заемаше и поста първи вицепрезидент на Европейския таекуондо съюз. От 2025 г. беше част и от Борда на директорите на Световната федерация по таекуондо.