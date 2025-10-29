Пол Погба е близо до завръщане на терена

Бившият френски национал Пол Погба, който не е играл официален мач от септември 2023-а година, може съвсем скоро да направи официалния си дебют за Монако, подчерта старши треньорът на тима Себестиен Поконьоли.

Полузащитникът се присъедини към Монако през юни със свободен трансфер. 32-годишният футболист получи четиригодишно наказание през февруари 2024-а година, след като беше уличен в употреба на дехидроепиандростерон (ДХЕА), който увеличава нивата на тестостерон и е известен като хормонът на младостта. Но след успешно обжалване пред Арбитражния съд по спорта (КАС) в Лозана, наказанието му беше стопено на 18 месеца.

"За момента нещата вървят добре. Очаквам да мине още малко време, преди той да се върне в отбора. И когато се върне, ще трябва да поработим заедно, за да оценим нивото му като футболист", каза Поконьоли.

Монако, който е на 6-о място в Лига 1 в момента, по-късно днес играе в междинния кръг с Нант.