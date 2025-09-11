БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Завръщането на Пол Погба се отлага

от БНТ
Чете се за: 01:00 мин.
Спорт
Халфът няма да играе поне още месец.

Матиас и Пол Погба
Снимка: БТА
Слушай новината

Дебютът на Пол Погба с екипа на Монако се отлага. Бившият френски национал няма да играе поне още месец до следващата пауза за националните отбори. Това съобщи треньорът на „монегаските Ади Хютер на днешната си пресконференция.

„Не мисля, че ще имаме възможност да го гледаме в игра преди следващата пауза за националните отбори през октомври. Но след това трябва да е на линия. Той е на добър път, но ще отнеме повече време от завръщането на Ансу Фати. Той се справя добре. Не съм изненадан, а впечатлен от начина, по който всеки ден се завръща към формата си. Той е голям професионалист", каза за него Хютер.

Треньорът съобщи още, че новият вратар Лукаш Храдецки е получил контузия и ще отсъства от терените два месеца.

