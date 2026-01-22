БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
ИЗВЕСТИЯ

Правителството даде мандат на премиера за подписване на...
Чете се за: 04:47 мин.
МОН не предвижда удължаване на междусрочната ваканция за...
Чете се за: 01:12 мин.
На церемония в Давос: Подписаха Хартата на оглавения от...
Чете се за: 01:30 мин.

Полицаи иззеха 100 фалшиви евробанкноти при получаването им в куриерски офис в Монтана

от БНТ , Източник: БТА
Чете се за: 01:15 мин.
Регионални
По случая е образувано досъдебно производство

монтана жена поръча пица плати фалшиви 100 евро
Полицаи са иззели 100 броя фалшиви банкноти евро при получаването им в офис на куриерска фирма вчера, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Монтана.

На 20 януари е бил получен сигнал, че жител на региона е поръчал фалшиви банкноти евро, които ще му бъдат доставени с куриерска фирма. В 16:45 часа вчера в офис на куриерска фирма в Монтана пратката получил човек на 36 години от село Долно Церовене, община Якимово. На място била направена проверка, която установила, че пратката съдържа 100 броя евробанкноти, всяка от които с номинал 100 евро. Те били иззети и изпратени за експертиза в БНБ.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление против финансовата система. От началото на тази година в региона има образувани шест досъдебни производства за прокарване на фалшиви евробанкноти в обращение.

#област Монтана #фалшиви евро #фалшиви евробанкноти #Монтана #новини в Метрото

