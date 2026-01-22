Полицаи иззеха 100 фалшиви евробанкноти при получаването им в куриерски офис в Монтана

Полицаи са иззели 100 броя фалшиви банкноти евро при получаването им в офис на куриерска фирма вчера, съобщиха от Областната дирекция на МВР в Монтана.

На 20 януари е бил получен сигнал, че жител на региона е поръчал фалшиви банкноти евро, които ще му бъдат доставени с куриерска фирма. В 16:45 часа вчера в офис на куриерска фирма в Монтана пратката получил човек на 36 години от село Долно Церовене, община Якимово. На място била направена проверка, която установила, че пратката съдържа 100 броя евробанкноти, всяка от които с номинал 100 евро. Те били иззети и изпратени за експертиза в БНБ.

По случая е образувано досъдебно производство за престъпление против финансовата система. От началото на тази година в региона има образувани шест досъдебни производства за прокарване на фалшиви евробанкноти в обращение.