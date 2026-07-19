БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
BG
 
4
BG
Начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено Чуй новините Подкаст
У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още
начало Новини Свят Спорт бнт деца Времето България и еврото Бизнес След новините БНТ Проверено У нас По света Регионални Политика Криминално Общество Сигурност и правосъдие Още Чуй новините Подкаст

ИЗВЕСТИЯ

Моите новини
Временен срив на Фейсбук: Потребители съобщават за...
Чете се за: 00:50 мин.
Големият финал на Мондиал 2026 – тази вечер от...
Чете се за: 01:17 мин.
Задържаха двама служители на НАП за подкуп при акция в...
Чете се за: 01:00 мин.
Англия се утеши с бронза след спектакъл от голове срещу...
Чете се за: 06:22 мин.

ЗАПАЗЕНИ

Полицията издирва възрастна жена от кв. "Орландовци"

Карина Караньотова от Карина Караньотова
Всичко от автора
A+ A-
Чете се за: 00:37 мин.
У нас
Запази

75-годишната жена е в неизвестност от петък сутринта

Полицията издирва възрастна жена от кв. "Орландовци"
Слушай новината

75-годишната Петранка Кръстанова е обявена за издирване, след като е изчезнала безследно в петък сутринта в София. Тя е забелязана за последно на 17 юли около 08:30 часа в столичния квартал "Орландовци", като близките ѝ споделят, че тя се намира в състояние на депресия и има паник атаки, затова се нуждае от помощ.

Била е облечена с червена блуза, тъмен панталон и джапанки. В момента е по-слаба, отколкото е на снимката. МВР отправя апел - всеки, който я забележи, да се обади на 112.

#75-годишна жена #квартал "Орландовци" #в неизвестност #МВР

Последвайте ни

ТОП 24

Англия се утеши с бронза след спектакъл от голове срещу Франция
1
Англия се утеши с бронза след спектакъл от голове срещу Франция
Адвокатът на Стоян Мавродиев твърди, че няма подпис на банкера под документите за отпускане на кредита от ББР
2
Адвокатът на Стоян Мавродиев твърди, че няма подпис на банкера под...
Грандиозният финал между Испания и Аржентина на ФИФА Световно първенство по футбол 2026 – единствено в ефира на БНТ
3
Грандиозният финал между Испания и Аржентина на ФИФА Световно...
Гледайте европейското първенство по лека атлетика до 18 г. в Риети по БНТ 3
4
Гледайте европейското първенство по лека атлетика до 18 г. в Риети...
Битката за бронза: Франция и Англия излизат в мач за третото място
5
Битката за бронза: Франция и Англия излизат в мач за третото място
Иран предупреди САЩ, че скоро ще получат "незабравим урок"
6
Иран предупреди САЩ, че скоро ще получат "незабравим урок"

Най-четени

Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно първенство по футбол 2026
1
Програма на БНТ за излъчването на мачовете от ФИФА световно...
Издирваният от шест денонощия бизнесмен Димитър Георгиев от Павликени се завърна в дома си
2
Издирваният от шест денонощия бизнесмен Димитър Георгиев от...
ГДБОП изведе началника на отдел „Продажби и фирмен контрол“ във ВиК - Бургас
3
ГДБОП изведе началника на отдел „Продажби и фирмен...
Испанската фиеста продължава към Ню Йорк Сити! "Ла Фурия“ подчини Франция и е на финал на Мондиал 2026
4
Испанската фиеста продължава към Ню Йорк Сити! "Ла...
Какъв шампионски дух! Аржентина избегна детронация и обля в сълзи Англия за финал
5
Какъв шампионски дух! Аржентина избегна детронация и обля в сълзи...
КНСБ категорично против отпадането на реда за определяне на минималната заплата в бюджета за 2026 г.
6
КНСБ категорично против отпадането на реда за определяне на...

Още от: Общество

Битка с излишните килограми: Над 50% от българите са с наднормено тегло
Битка с излишните килограми: Над 50% от българите са с наднормено тегло
Все повече българи карат нови коли – какви са най-предпочитаните? Все повече българи карат нови коли – какви са най-предпочитаните?
Чете се за: 03:35 мин.
Многото възможности за избор може да направят хората нерешителни, смятат психолози Многото възможности за избор може да направят хората нерешителни, смятат психолози
Чете се за: 04:15 мин.
Президентът: Левски въплъти в здрава нишка нравствените, политически и обществени стремежи на народа ни Президентът: Левски въплъти в здрава нишка нравствените, политически и обществени стремежи на народа ни
Чете се за: 04:25 мин.
5-килограмови плодови сладоледи разхлаждат мечките в Белица 5-килограмови плодови сладоледи разхлаждат мечките в Белица
5801
Чете се за: 02:02 мин.
Експеримент на БНТ: Колко време отнема пътуването към Гърция? Експеримент на БНТ: Колко време отнема пътуването към Гърция?
Чете се за: 03:12 мин.

Водещи новини

Часове преди финала: Испания срещу Аржентина – кой ще е новият световен шампион по футбол?
Часове преди финала: Испания срещу Аржентина – кой ще е...
Чете се за: 02:15 мин.
По света
Майка и дъщеря пострадаха при взрив на газова бутилка в жилище в Пловдив Майка и дъщеря пострадаха при взрив на газова бутилка в жилище в Пловдив
Чете се за: 00:55 мин.
У нас
Ферибот със 116 души на борда потъна край бреговете на Гвиана Ферибот със 116 души на борда потъна край бреговете на Гвиана
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Мандатът на унгарския президент Тамаш Шуйок изтича в полунощ Мандатът на унгарския президент Тамаш Шуйок изтича в полунощ
Чете се за: 00:57 мин.
По света
Борисов определи политиката на кабинета като поредния гаф заради...
Чете се за: 03:35 мин.
У нас
Задържаха двама служители на НАП за подкуп при акция в Черноморец
Чете се за: 01:00 мин.
У нас
Кола блъсна възрастна жена на пешеходна пътека в Благоевград (СНИМКИ)
Чете се за: 00:22 мин.
У нас
Русия атакува Киев с балистични ракети
Чете се за: 03:02 мин.
По света
Product image
Новини Чуй новините Спорт На живо
Абонирай ме за най-важните новини?
ДА НЕ