Полицията призовава учениците и родителите да бъдат внимателни около училищата

Полицията в София разкри иновативен метод за разпространение на наркотици около училища и заведения.

Задържан е 28-годишен мъж, у когото са намерени марихуана, екстази и кокаин. Той е криминално проявен и продавал дрогата, като я поставял на различни места из столицата. След това изпращал снимка на локацията в социалните мрежи на хората, които я купували.

Част от наркотиците били скривани в опаковки от бонбони и бисквити, за да не будят подозрение. Полицията призовава учениците и родителите да бъдат внимателни и да сигнализират при съмнителни случаи около училищата.