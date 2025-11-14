БНТ БНТ НОВИНИ БНТ Спорт БНТ На живо бнт деца
Полицията призовава учениците и родителите да бъдат внимателни около училищата

Чете се за: 00:42 мин.
Деца
Нова схема за разпространение на наркотици

септември училищата посрещат 000 първолаци
Полицията в София разкри иновативен метод за разпространение на наркотици около училища и заведения.

Задържан е 28-годишен мъж, у когото са намерени марихуана, екстази и кокаин. Той е криминално проявен и продавал дрогата, като я поставял на различни места из столицата. След това изпращал снимка на локацията в социалните мрежи на хората, които я купували.

Част от наркотиците били скривани в опаковки от бонбони и бисквити, за да не будят подозрение. Полицията призовава учениците и родителите да бъдат внимателни и да сигнализират при съмнителни случаи около училищата.

